Chaya en familia: Hulda Estrabou con talento y creatividad representó la identidad cultural riojana a través de la música

La compositora y guitarrista riojana, licenciada y profesora de Música Hulda Estrabou, fue la encargada de poner música a las imágenes de presentación de cada una de las delegaciones del interior que participaron durante las cuatro noches de Chaya en Familia 2021, en su edición virtual. Una obra inédita de la idiosincrasia de cada rincón de la provincia reflejado a través de su patrimonio cultural y natural, y que tuvo a la música como corolario de nuestra identidad y espíritu federal.

Al respecto, Hulda contó sobre el gran desafío que significó la propuesta de componer toda la música para la presentación de cada departamento que participó del evento. “Fui convocada para hacer la música de 17 departamentos, fue una realización musical inédita que representó un enorme desafío”, dijo.

Señaló que la invitación llegó desde la Dirección de Cine, dependiente del Ministerio de Turismo y Culturas y de la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, por una publicación que realizó en sus redes del ronroco, un instrumento más grave que el charango, que fue con el que marcó el hilo conductor entre las imágenes y la realidad musical riojana.

“Me propuse tratar de hacer un clima sonoro que tenga que ver con cada departamento y el desafío era de que cada uno fuera diferente pero a su vez tenga una unidad compositiva entre los 17, fue como poner un sello igualitario porque tenía una misma finalidad, que era la presentación de cada departamento en la fiesta de La Chaya”, explicó.

Cabe destacar que no es la primera producción musical para imágenes que realiza Estrabou en su carrera, fue la compositora de la música original de los 13 capítulos de Historia de La Rioja, entre otros trabajos.

Indicó que tras dialogar con los productores audiovisuales para conocer qué es lo que querían mostrar, fue como llegó la inspiración de cada pieza musical. “Hablando con los directores o productores sobre ideas de lo que querían mostrar de ese departamento fue como me fui inspirando, por ejemplo, algunos querían mostrar lo desértico, lo grandioso, lo espiritual o lo histórico, lo místico, eso me iba disparando ideas para ver de cómo reflejar con la música a través de recursos como ritmos, melodías y giros, esas ideas tan abstractas”, detalló.

Relató también que habló con alumnas y conocidos de departamentos del sur, de las localidades de Ulapes y Chepes, para tratar de ahondar sobre cuál es la música que se escucha y que es lo que más gusta para convertir esa información en un hecho sonoro.

“Es bastante diferente la música que se escucha en la zona sur de La Rioja a la que se escucha en el este u oeste, fue en cierta medida tratar de respetar esos gustos y esos géneros. En algunos casos se trabajó de esa manera y en otros, fue inspirado en esas palabras disparadoras que me fue pasando la producción”, mencionó.

Estrabou indicó que otro de los elementos de unidad que tuvieron los 17 videos, fue el cierre con la caja chayera, “eso nos pidieron desde la producción y todos terminaban con el sonido de la caja chayera para darle también esa unidad visual que en todos los departamentos se toca este instrumento”. Explicó que para la grabación de la música utilizó el ronroco, la guitarra clásica, acústica y eléctrica, percusión y dos instrumentos de vientos, uno hecho de cerámica que da una sonoridad muy indígena y un pincullo que es más tradicional, la caja chayera y muchos efectos tímbricos. “Gracias a Aníbal (Estrabou), pudimos utilizar efectos digitales de sonidos. Fue como aunar lo moderno con lo ancestral», declaró.

Un gran desafío

“Al principio tuve un poco de miedo”, confesó Estrabou y continuó: «fue mucho trabajo para muy pocos días, estos 17 minutos de música para un compositor es una enormidad, aunque no te parezca. Me llevó un trabajo de 11 horas por día, durante cuatro días, para componer 4 minutos por día, fue una locura”.

“Estoy contenta con el resultado y más porque iba a estar en la fiesta de La Chaya, es mi primera participación a pesar de los años que vengo trabajando como guitarrista, compositora y arregladora. Es la primera vez que tengo algún tipo de vinculación con este evento”, reconoció.

Expresó además la alegría de que su trabajo en el festival se haya visto en toda la provincia y en otros lugares del país y del mundo a través de la transmisión de Canal 9 y las plataformas virtuales de facebook y LatePlay: “Lo han visto en varios lugares, me escribieron desde Buenos Aires, por lo que estoy muy contenta con respecto al resultado final de cómo la música marcó el ritmo de las imágenes y la edición de los videos me pareció muy hermoso, fue un gran trabajo que pudieron lograr Manuela Calvo con todo su equipo”.

Con sentido federal

“Fue una Chaya muy federal porque en esta convocatoria la gente de cada lugar del interior tomó las imágenes, eso me pareció súper valioso porque nadie mejor que la gente de su propia tierra que sabe qué es lo que hay que captar, con qué ojo mirar, y lo que yo vi fue maravilloso. Me sorprendió el nivel técnico, el trabajo que se hizo a nivel imágenes fue muy profesional y es una bendición que puedan estar trabajando en este año tan particular y tan difícil por lo que lo celebro enormemente”, reflexionó Hulda.

Asimismo, ponderó el gran trabajo de Aníbal Estrabou, “quiero destacar que trabajé junto a Aníbal Estrabou, que fue el técnico en grabación y mezcla, fue un trabajo conjunto donde él también iba haciendo sugerencias, por lo que fue un trabajo mancomunado y eso lo quiero destacar”, enfatizó.

