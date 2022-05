Cinthia Fernández contó cuánto dinero le pasa Defederico para sus hijas

La panelista de Momento D estalló contra su ex y cuestionó el modo de vida que tiene contra los conflictos que mantiene.

Los conflictos entre Matías Defederico y Cinthia Fernández están lejos de terminar. El escándalo que protagonizaron el fin de semana derivó en fuertes declaraciones de la panelista de Momento D. “No solo no aporta lo que tiene que aportar. Es un deudor, es violento”, señaló en LAM y cuestionó el dinero que recibe de su ex por mes su ex en concepto de la cuota alimentaria.

“Me pasa 55 mil pesos a razón de 17 mil pesos por cada nena. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”, señaló, diferenciando las situaciones que tiene cada hogar, de las obligaciones que tiene el futbolista con sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

Así la panelista de Momento D cuestionó con todo a su ex. “Él se fue de vacaciones dos veces, viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida. Se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó. Se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme?”, lanzó, enojadísima.

CINTHIA FERNÁNDEZ LLAMÓ VIOLENTO A MATÍAS DEFEDERICO Y LE HIZO UN TREMENDO VATICINIO

“Si no tenés guita, andá a laburar más como hago yo que tengo tres laburos. Y si así no te alcanza, si no tenés plata, al menos no rompas las pelotas”, siguió, muy molesta.

“Es un cínico, es nefasto. Él fue siempre violento y sigue siendo y lo seguirá siendo”, señaló, para lanzar un duro pronóstico contra su expareja.

“Ojo que no le salte ninguna novia a decir que la pasó mal porque el tiempo me dará la razón de que sigue siendo así”, concluyó. ¡Tremendo! /Ciudad Magazine

