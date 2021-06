Clases virtuales: Desde Crecer Sanos brindan recomendaciones para los niños y niñas que toman clases desde el hogar

El Ministerio de Salud, a través de la dirección del programa Crecer Sanos ofrece una serie de recomendaciones para seguir cuidando la salud de niños y niños que cursan el ciclo lectivo desde sus hogares, mediante la virtualidad. Mantener la higiene, cuidar la alimentación, realizar actividad física y continuar con los controles médicos es fundamental para preservar a los pequeños.

En este sentido, la responsable del programa por la cartera de Salud, Dra. Julia Gordillo, comentó que en este momento es importante cuidar a los pequeños del COVID-19 y todos los virus e infecciones respiratorios, los cuales se cursan con sintomatologías muy similares, tales como como fiebre, estornudo, tos y secreción nasal. A lo que la Doctora agregó que estas patologías “se pueden prevenir de la misma manera, cuidando la higiene general y con una buena alimentación, consumiendo sobre todo las frutas de estación como la naranja y el pomelo. La idea es disminuir todo tipo de infecciones respiratorias para no saturar tampoco las consultas en los hospitales, porque talvez un niño que se queda en la casa tiene menos riesgo de infecciones respiratorias” declaró la Doctora.

Asimismo, instó a los padres y tutores para que resguarden a los menores en sus domicilios, “por supuesto no hay que salir a la calle, porque si bien en la escuela nos estamos manteniendo todo de manera virtual uno recorre los barrios y ve los niños en la calle y la verdad esto no tiene que suceder, porque el virus COVID-19 está circulando igual que todas las otras virosis y hay que prevenir a nuestros chicos”.

Otras de los consejos es promover la actividad física en los hogares, realizar juegos recreativos, bailar o participar de las clases que proponen los centros primarios de salud. “Hay muchas opciones para poder mantener los niños en casa activos”.

Gordillo también manifestó que es importante que los alumnos, pese a no asistir a las escuelas, mantengan una rutina. “Entonces los papás sabiendo que el niño tiene que ir a la escuela lo levantas temprano, le das de desayunar bien y mantenes la higiene. Manteniendo la rutina en el hogar, el niño no debería tener ninguna complicación y mucho menos enfermarse” dijo.

De igual manera, la especialista manifestó que los niños y niñas no deben postergar los controles de salud y completar y el calendario de vacunas. A lo que acotó que por el momento “los controles en las escuelas a través del programa están detenidos, pero nosotros vamos a retomar los controles de Crecer Sanos y se los va a convocar, ya sea a los centros primarios de salud, escuelas o a las sedes de salud escolar. También le recordamos a los papás que todos los centros de salud también están abiertos, donde pueden recurrir por asistencia”.

Vale destacar que dicha consulta se trata de un control clínico general indicado por la Sociedad Argentina de Pediatría, el cual se debe realizar una vez al año. En La Rioja el Gobierno Provincial garantiza estos controles en las escuelas primarias. En este control los menores pasan por una serie de estaciones con los especialistas donde reciben la valoración nutricional, control de la tensión arterial, control de vicios posturales, consulta con el médico clínico, asistencia odontológica y se completa el calendario de vacunas. Y en caso de identificar patologías de gravedad, los pequeños son derivados a los especialistas de los hospitales públicos.

Share this: Twitter

Facebook