Claudia Allegri Lista Unidos Frente de Todos

Send an email

“Es un día fundamental, siempre el ejercicio de la democracia es maravilloso”

Luego de votar, Claudia Allegri manifestó que “es un día fundamental, siempre el ejercicio de la democracia es maravilloso, es una instancia de decisión y de compromiso; una instancia donde el pueblo en su conjunto se vuelca a las urnas para manifestar su apoyo y es la forma de participar y de decidir sobre el país que vivimos”.

“La votación es este valor que tiene la democracia, valor que le ponemos a todos aquellos compañeros y compañeras que lucharon por poder recuperar esta instancia democrática que hay que ponerla en valor y más allá de lo ideológico, hay que hacer este ejercicio democrático de venir a votar y de venir a dar el consentimiento en las urnas del proyecto que mejor nos parezca”.

Asimismo agregó que vive este día “en familia con amigos, recibiendo mensajes con el cariño de la gente y con la fortaleza que uno tiene que tener en estos momentos”.

Finalmente, Allegri reconoció que “hay mucha emoción, es una primera etapa porque el trabajo no termina. Todos los que comulgamos con este proyecto no descansamos nunca, seamos Gobierno o no, en mi caso defendiendo los derechos de los trabajadores. Seguimos poniéndonos al hombro que el proyecto, un proyecto de país que lo tenemos que construir entre todas y todos”.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...