Claudia Fontán estalló contra MasterChef y rompió el silencio

Claudia Gunda Fontán habló del desagradable episodio y la mentira que llevó a cabo en MasterChef Celebrity 2 al cocinar con una preparación que se cayó al piso, y minutos después de que se divulgara la versión de que estalló de furia contra la producción y Telefe por cómo editaron el episodio, la actriz rompió el silencio y se hizo cargo de lo que hizo.

En Intrusos (América), dijeron que la participante del reality de cocina puso el grito en el cielo por cómo reflejaron el incidente que tuvo en el capítulo del martes, a punto tal que parecía a propósito para humillarla a causa de su error.

“Hubo gritos en los pasillos de la radio, puteando contra la producción de MasterChef, dicen que la editaron para cag…. Sus compañeros no podían creer que negara lo evidente”, aseguró Rodrigo Lussich en el programa de chimentos.

“Santiago del Moro no podía creer semejante negación”, agregó el conductor con respecto al presentador de Telefe que traabaja en FM La 100 al igual que la Gunda, él en El Club del Moro y ella en No está todo dicho.

La actriz fue indagada por Intrusos en el espectáculo sobre el escándalo por el cual Damián Betular se negó a probar su Banoffe Pie. “No lo puedo creer. ¿Qué pasó ayer?”, comenzó la conductora, haciéndose la desentendida, pero luego admitió el estrés que padeció por lo acontecido. “La presión y los nervios, te ponés en blanco”, aseguró.

Sin embargo, Fontán no quiso decir nada sobre su supuesto enojo con la producción de MasterChef Celebrity 2. “Ya no importa cómo hayan sido las cosas, lo vi y estaba con mi hija. No lo podía creer, me fui a la banquina”, indició la Gunda.

Claudia Fontán dijo que el problema tendrá consecuencias en el capítulo del reality de este miércoles, y que está dispuesta a aceptar ser descalificada por lo que hizo.

“Lo que tengan que decidir, yo respeto la consigna y el jurado, son las reglas del juego, y a veces por la presión hacés cosas que terminás diciendo ’¿yo hice esto?’ No pude dormir anoche”, declaró. “Sé perfectamente que está todo grabado y que soy la que más se perjudica con todo esto. No lo puedo explicar”, continuó la participante de la competencia gastronómica.

“Por supuesto que me arrepiento, lo único que quiero es volver el tiempo atrás y que no hubiese pasado. Ojalá en un tiempo me pueda reír. Opté por callarme la boca porque no sabía bien lo que había pasado, y cuando lo vi ayer, no lo podía creer”, indicó Claudia Fontán, que no quiso responderle a quienes la criticaron en las redes. Exitoina

