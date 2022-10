Comenzaron en nuestra provincia las V Jornadas Nacionales de Agua y Educación

Send an email

Durante la mañana de este jueves quedaron oficialmente inauguradas las V Jornadas Nacionales de Agua y Educación, bajo el lema “Identidad Cultural de los Territorios”; organizadas por el Consejo Hídrico Federal, conjuntamente con el gobierno de la provincia a través de los ministerios de Agua y Energía y de Educación.

Las mismas se desarrollan de manera virtual del 6 al 22 de octubre y los días 15 y 16 de noviembre se darán las instancias presenciales, conjuntamente con el desarrollo de una nueva asamblea ordinaria del Consejo Hídrico Federal.

De la apertura que se realizó de manera virtual participaron el presidente del Consejo Hídrico Federal, Gustavo D’Alessandro, el subsecretario De Planificación y Gestión Hídrica de Nación, Fernando Zarate, los ministros de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, y Educación, Ariel Martínez; y la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo.

Por su parte el gobernador de la provincia Ricardo Quíntela envió su mensaje para todos los participantes y expresó “es un placer recibirlos en nuestra provincia donde se van a desarrollar las quintas Jornadas Nacionales de Agua y Educación, el agua es un derecho fundamental para todas las comunidades, no solamente para lograr la garantía del consumo individual de las personas, de los animales y del desarrollo vegetal, sino básicamente para generar las condiciones favorables para el crecimiento y el desarrollo de las comunidades”.

El Gobernador Quintela enfatizo en que “el agua es un bien preciado y escaso en todo el planeta y necesitamos preservarlo y cuidarlo para desarrollar la economía de nuestras comunidades, de nuestra provincia y de la República Argentina”.

En este contexto continuó en su mensaje y dijo que “es necesario que nuestra cultura modifique sus conductas, que cuidemos y preservemos este bien preciado que es el agua, es necesario porque nuestras comunidades lo requieren, lo precisan para poder desarrollarse, crecer y lograr la sustentabilidad para nuestros pueblos”.

“Les agradezco profundamente que hayan elegido a la provincia de la Rioja para que visibilicemos las dificultades que tenemos todas las provincias argentinas, particularmente las provincias del noroeste que tienen escasez de agua y que tenemos zonas áridas o semi áridas que no nos permiten desarrollarnos como quisiéramos, que tenemos dificultades para generar obras correspondientes para captar y conducir el agua hacia donde se la precisa” finalizó.

En este sentido el ministro de Agua y Energía Adolfo Scaglioni destacó que la provincia sea sede de estas jornadas y dijo “que mejor que hayan elegido a La Rioja, una de las provincias con mayor carencia hídrica de la República Argentina y que tanta falta nos hace el aporte de todos para poder solucionar esta problemática que es del mundo entero”.

Asimismo, reflexiono en cuanto al trabajo articulado con la carretera educativa “la presencia del ministro de educación tiene mucho que ver con la concepción que nosotros hemos tomado, que sin educación no existe la posibilidad de que abordemos este tema tan sensible, si el cuidado del agua no parte desde la incorporación del conocimiento, difícilmente podemos pensar en una provincia que cuide el recurso hídrico”.

Por su parte el ministro de Educación Ariel Martínez dijo que “estas jornadas son una voluntad expresa de nuestro gobernador de que sea una agenda prioritaria para nuestra sociedad y es fundamental reconocer que se haya puesto a la provincia como referencia nacional para la construcción y el dialogo de un tema que es crucial para nuestro presente y para el futuro; por lo tanto, es importante trabajarlo en la escuela, que sea transversal a todas las áreas disciplinares. En este sentido resaltó que “hemos generado estrategias para que el cuidado y el resguardo del agua y de su buen uso este inserto en el dialogo cotidiana de las familias, en nuestras aulas y escuelas”.

A su momento la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, Luz Santángelo Carrizo manifestó “uno de los grandes ejes que nuestro gobernador Ricardo Quintela ha marcado tienen que ver con el agua, la energía y la conectividad; y el agua en todas sus expresiones, en obras que se vienen desarrollando, pero también apuntamos a la conciencia ciudadana; y que en esta relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible podamos trabajar en distintas acciones en función de poder plantear ciudades y comunidades sostenibles y tener en cuenta la igualdad de género en los distintos espacios que se van a debatir”.

“Esta articulación que se está realizando a nivel nacional con las Jornadas de Agua y Educación tiene un récord de inscriptos porque son más de 2400 de distintas representaciones, no tan solo docentes, estudiantes o interesados en temáticas institucionales referidas al agua, sino público en general que se está sumando y muestra claramente la importancia de porque es un recurso necesario y fundamental en nuestras vidas”.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...