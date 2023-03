Comenzaron las capacitaciones de la Ley Micaela en el Ministerio de Educación

Send an email

Funcionarias, funcionarios, supervisoras, supervisores y responsables de las distintas áreas del Ministerio de Educación, participaron del primer encuentro obligatorio en materia de género y violencia contra las mujeres. Además, se entregaron certificados a docentes de Nivel Superior que recibieron la capacitación en el 2022.

En el marco de la implementación de la Ley Micaela (27.499), el ministro Ariel Martínez, funcionarias y funcionarios de primera línea, supervisoras, supervisores y responsables de las distintas áreas del organismo público participaron del primer encuentro en el marco de la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres, el que se desarrolló este martes en el salón Coty Agost del Paseo Cultural.

La capacitación se realizará de manera presencial y online, con encuentros previstos hasta el mes de septiembre; a cargo del equipo jurisdiccional de ESI dependiente del Ministerio de Educación y el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer. La formación tiene como propósito transmitir herramientas que permitan reconocer y cuestionar las bases de la desigualdad y la discriminación, que apunten a transformar las prácticas concretas, con la convicción de que las políticas públicas pueden construir una sociedad más justa para todas y todos. Asimismo, se plantea el desarrollo de seis ejes temáticos: la normativa en el marco de la política educativa provincial, la perspectiva de género y la ESI, género y masculinidades, abordaje de las violencias de género desde la ESI, herramientas interinstitucionales para el abordaje de las violencias y, políticas públicas con perspectiva de género.

La apertura estuvo a cargo de la secretaria de la Mujer, Karen Navarro, la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez y del ministro de Educación Ariel Martínez; también contó con la presencia del equipo técnico de la Secretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, representado por Vanesa Navarro y del Jurisdiccional de ESI a cargo de Victoria Estrada.

Al respecto, el ministro Ariel Martínez afirmó: “la escuela, la docencia, el docente, es el gran transformador de los modelos sociales, para ello nosotros tenemos que tener ese ejercicio permanente, como estos espacios de reflexión e interpelación, de capacitación y de formación”.

Agregó que “tenemos que tener la sensibilidad de lo que el contexto requiere y necesita, tiene que ser una escuela que escucha, que da respuesta, que contiene, que garantiza y que promueva derechos; y, en ese sentido, a veces muchos de nosotros a nivel discursivo proponemos modelos de educación pública, lo importante es este compromiso, estar presente hoy, y comprometidos con grandes transformaciones”.

“Quiero felicitar a todos los equipos, sabemos que es una gran responsabilidad, deseo que esto nos permita a todas y a todos tener una mirada diferente, con apertura, con respeto a la diversidad, que tenga una clara sensibilidad a la erradicación de la violencia, eso queremos para nuestra sociedad, eso queremos para nuestra escuela, tiene que ser un ejercicio permanente en nuestras instituciones, en nuestro Estado y fundamentalmente en el sistema educativo”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Educativa Zoraida Rodríguez consideró que “las escuelas son promotoras de derechos, y tienen que transitar por ese camino, de promover siempre los derechos de todas y todos, y en ese sentido esta ley nos propone un cambio cultural, con cambio social, un cambio de mirada y un cambio institucional”.

“Porque tenemos que mirar de manera distinta dentro de los lugares donde trabajamos, tenemos que comenzar a mirarnos de otra manera, comenzar a transformar nuestros espacios, para que podamos respetar el género. Por eso celebro esta capacitación que debe ser de manera permanente, porque tenemos que capacitarnos, pero estar en territorio y volver a mirarlo y volver a capacitarnos, hasta que aprendamos como sociedad a hacer este cambio cultural que nos pide esta ley”, finalizó la funcionaria.

La Secretaria de la Mujer, Karen Navarro dijo que “es gratificante pensar que se va haciendo efectivo todo el trabajo de estos años de generar y formar replicadores. En el ámbito del Ministerio de Educación se vuelve vital la formación, no solo para el cumplimiento de la capacitación obligatoria, sino también para que eso se haga efectivo en sus instituciones y en las aulas.”

Continúo diciendo que “Ley Micaela no es una ideología de género, no es una demanda feminista nada más y bien direccionada, es una realidad que se hizo factible a través del asesinato y femicidio de Micaela García, y sobre todo de una gran lucha de su familia para que ese femicidio no se convierta en puerta de entrada de la injusticia siempre en todos los poderes del Estado”

“Yo los invito a través de esta formación de la Ley Micaela, que nos juntemos, que nos interpelemos, que nos pensemos como funcionarias y funcionarios públicos, es nuestro debate personal de la responsabilidad que tenemos en las instituciones educativas; lo que no podemos permitir nunca es faltar el respeto y avasallar contra los derechos humanos, porque para eso estamos garantizando que las instituciones funcionen y sobre todo nosotras y nosotros como funcionarios públicos”.

