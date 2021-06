Comenzó la Catedra Abierta Bilateral Argentina- Chile

El Gobierno de La Rioja participó este miércoles de la apertura de la Cátedra Abierta: Internalización de la educación superior “Miradas y Perspectivas en la integración latinoamericana”. La conferencia magistral estuvo a cargo del ex presidente chileno Eduardo Frei, quien se refirió a la importancia de la relación de Chile con Asia-Pacífico, el camino recorrido y los desafíos para América Latina.

En este contexto, el Gobierno de la Provincia declaró Huésped de Honor al ex presidente de la República de Chile; Eduardo Frei; y la Universidad Nacional de La Rioja le otorgó una distinción especial; en tanto que la Cámara de Diputados de la Provincia declaró de interés provincial la Cátedra Abierta.

El evento se desarrolló de forma virtual y contó con la presencia del ex presidente de la República de Chile, Eduardo Frei; la vice presidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera; el jefe de Gabinete, Juan Luna; y el rector de la UNLaR, Fabián Calderón.

También participaron el embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg; el obispo Dante Braida; el secretario de Relaciones Institucionales y Culto de la Provincia, Fernando Torres; la subsecretaria de Relaciones Internacionales de la UNLaR, Alcira Balbuena; y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de la Provincia, Mariana Urbano.

En primer lugar, el rector de la UNLaR, Fabián Calderón, dio la bienvenida al aula virtual a los presentes y dijo que esta es la primera actividad que desarrollan desde la Cátedra Abierta en forma conjunta entre la Universidad y el hermano país de Chile, y las autoridades del Gobierno de la Provincia de La Rioja.

Asimismo, señaló que “esta es una actividad trascendental, histórica, que estrecha los lazos fundacionales entre Argentina y Chile, entre nuestra provincia de La Rioja y los hermanos y hermanas de Chile”.

De la misma manera sostuvo: “Hoy esta Cátedra nos va a permitir llevar adelante discusiones, debates en perspectivas educativas, de integración latinoamericana, en perspectiva de pensar desarrollos económicos, sociales, culturales, que fortalezcan estos lazos, pero que también nos permitan pensar en esta integración latinoamericana de la cual el profesor honorífico, Eduardo Frei, ha dado cumplimiento cabal en el hermano país de Chile”.

“Este es el puntapié inicial, histórico desde nuestra Universidad Nacional de La Rioja para una integración efectiva que nos permita encontrarnos, que nos permita hermanarnos, pero pensar también en el desarrollo y las oportunidades para nuestros pueblos”, expresó.

Inmediatamente el embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg, habló de la importancia de estrechar lazos educativos, culturales y comerciales con La Rioja, y destacó las distinciones otorgadas al ex presidente, Eduardo Frei.

Seguidamente el jefe de Gabinete, Juan Luna señaló al embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg, como uno de los “grandes artífices” de esta iniciativa y dijo que “hace un par de meses atrás se comprometió a estrechar los vínculos de Chile con La Rioja”.

De igual modo manifestó que es un “honor” que el presidente mandato cumplido, Eduardo Frei, participe de esta iniciativa, y manifestó: “Nos honra con su presencia, y nos permite que esta Cátedra sirva para lo que está prevista, que es estrechar vínculos, estrechar lazos, y especialmente para aprovechar su experiencia”.

También agradeció a la Universidad Nacional de La Rioja “porque junto con el trabajo del Gobierno de la Provincia se ha puesto al hombro poder desarrollar esta actividad”.

A su turno la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera, expresó: “Para nosotros poder inaugurar esta Cátedra Abierta entre Argentina y Chile tiene un significado muy profundo, de poder entrelazar los lazos con un país hermano, pero de manera especial de poder comenzar a transitar una relación que esté basada en el camino educativo, cultural, y comercial”.

“Nos une la historia, el presente y también el futuro, necesitamos tener relaciones estratégicas. La particularidad de la pandemia nos puso y nos enfrentó a nuevos desafíos que tienen que ver con la virtualidad, pero también con las nuevas formas de trabajo que se van ir generando, y con las nuevas formas de relacionarnos”, señaló.

De este modo reveló: “Tenemos mucho por hacer, un gran desafío por concretar, y poder comenzar a transitar este camino de intercambio nos abre grandes puertas, y también grandes sueños que estoy segura que con trabajo permanente vamos a poder concretar, como el Corredor Bioceánico, un sueño que nos va a permitir transitar el camino de la comercialización abriendo nuevos horizontes”.

Finalmente, el ex presidente Eduardo Frei, agradeció al gobernador Quintela por haber sido declarado Huésped de Honor, y destacó también que Nicolás Monckeberg ha sido parte importante en esta Cátedra Abierta que ayuda con la relación bilateral e internacional.

De la misma manera agradeció al rector de la UNLaR, por la distinción especial, y se comprometió a visitar la provincia una vez que pase la pandemia.

Finalmente recordó su relación con el ex presidente Carlos Menem y dijo: “Con el presidente Menem hicimos el primer listado de doce pasos fronterizos, y este homenaje que me han rendido me llena de orgullo y muchísima satisfacción y me recuerda la visita a Anillaco y a La Rioja”.

