Cómo es “Tito”, el auto eléctrico fabricado en el país

El auto electrónico nacional “Tito” es la nueva alternativa en rodados de bajo impacto en el medioambiente y comenzó su preventa.

El modelo de Coradir fabricado en San Luis tiene capacidad para 4 personas, dos adultos y dos niños y baúl que promete alcanzar para traer las compras.

Como todo auto eléctrico es pensado para la movilidad en la ciudad por lo que la velocidad máxima que puede alcanzar es de 65 km/h.

A su vez, la batería se puede cargar enchufándola a la red eléctrica sin tener que realizar ningna adaptación. La idea de los creadores de este auto eléctrico es que la persona lo utilice todo el día y al llegar a su casa, lo guarde en el garage y lo deje cargando para volver a utilizarlo al día siguiente.

De hecho, la batería de Tito es desarrollada por la empresa argentina Probattery y garantizan una autonomía de 100 kilómetros con un tiempo de recarga de baterías de 8 horas.

El auto eléctrico promete ser el auto ideal para la ciudad y a un precio conveniente.

Otro plus de este automóvil es que su color puede ser personalizado. Aunque existe un catálogo predeterminado es posible modificarlo.

También posee pantalla táctil de 10 pulgadas con reproductor multimedia, radio, bluetooth, cámara de retroceso, cierre centralizado con mando a distancia, levanta vidrios eléctricos y asiento trasero rebatible.

Actualmente “Tito” está en preventa y las primeras 50 unidades tendrán 20% de descuento. Por lo que aunque el valor es de u$s15.000 queda en u$s12.000.

El tablero del auto eléctrico con pantalla táctil de 10 pulgadas.

Para acceder al auto hay que inscribirse en el sitio web de la compañía, pagar una seña de $19.700 y el resto en 120 días a contra entrega del auto.

“Tito” versus automóvil a nafta

La ventaja más evidente es que su valor es similar a los autos más económicos de mercado.

Luego, está el tamaño compacto que hace que sea muy fácil conseguir estacionamiento y su bajo impacto ambiental.

Pero volviendo a la cuestión económico además está que los autos eléctricos de esta gama prácticamente no tienen gastos de mantenimiento. Tito no requiere el service cada 10.000 kilómetros de los automóviles convencionales lo que implica un ahorro de $15.000 promedio.

Además, la electricidad que consume sigue siendo muy inferior al costo de la nafta que hoy ronda los 10 mil pesos de consumo mensual.

