Con dólares blue los 0 Km están baratos: los precios de los 10 más vendidos

Tras las elecciones, los $ 200 parecen haber quedado como el nuevo piso para la cotización del dólar en todas sus versiones libres, incluyendo al informal o blue y al que se consigue operando en la Bolsa (MEP y CCL), según publica este sábado Clarín.

Las nuevas cotizaciones hacen agarrarse la cabeza a los que necesitan comprar dólares, que lo notan carísimo. Pero al mismo tiempo traen oportunidades para quienes ya tienen ahorros en moneda estadounidense.

En un rubro como el de los autos, por ejemplo, los precios están en pesos. Y aunque vienen subiendo mes a mes, la cantidad de dólares necesaria hoy para adquirirlos resulta menor a la de otras épocas, según cuentan en el sector.

«Para quien tiene dólares, los valores de los autos siguen por debajo del nivel histórico y eso trae oportunidades», aseguró a Clarín Alejandro Lamas, el secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), ya que el mercado toma cada billete estadounidense al valor libre y no al oficial.

El empresario aclaró, igualmente, que por la grave falta de stock que afecta actualmente al sector automotriz, debido a las trabas para importar y a otros motivos, no todos los modelos cero kilómetro se pueden conseguir fácilmente a los valores de lista que publican las marcas, y que resultan atractivos en dólares. En ciertos casos sí, y en otros no.

«Donde menos problemas hay es con los autos y pick-ups más populares de fabricación nacional, que en muchos casos pasaron ahora a encabezar el ranking de los modelos más vendidos», explicó Lamas. Son ejemplos de esto autos como el Cronos, el 208 y camionetas como las Hilux, Amarok y Ranger.

En cambio, en muchos modelos que se traen de Brasil? y de otros países, ante la escasez de unidades, al comprador a menudo le aplican sobreprecios o le ofrecen entrar en una lista de espera para acceder al coche meses después, al precio oficial que tenga el día de la entrega.

En los modelos con faltantes graves, a su vez, la gente se empezó a volcar a sus versiones usadas «jóvenes» (de 2020, 2019, 2018), lo que hizo que los precios de estos vehículos estén ahora mucho más cerca que lo habitual del valor de lista del auto a estrenar, o incluso al mismo nivel.

«Finalmente, el auto te costará más caro que en 2020 en pesos, pero en dólares seguirá estando un poco más barato que antes. Hay modelos importados que solían valer US$ 14 mil y que ahora están cerca de US$ 10 mil, tanto en la versión 0 km que cuesta conseguir como en el usado 2020», indicó Lamas.

En concreto, entonces, ¿cuántos dólares debería «sacrificar» hoy un ahorrista para adquirir alguno de los 10 autos y camionetas que encabezaron el ranking de patentamientos de octubre?

Clarín lo calculó este miércoles, cuando tanto el blue como el MEP cotizaban cerca de $ 202, basándose en las guías de precios de referencia que publican la CCA y la Asociación de Concesionarios de Automotores ACARA.

A continuación, coche por coche, los resultados:

1) Fiat Cronos. Entre las versiones más económicas del auto más vendido del país está la Drive con motor 1.3, caja manual y pack de conectividad. ¿Cuánto cuesta nuevo y cuánto un «usado joven», en pesos y en dólares?

Cero kilómetro: $ 2.184.800 o US$ 10.816

Usado 2020: $ 1.656.600 o US$ 8.201

Usado 2018: $ 1.529.200 o US$ 7.570

2) Toyota Hilux. La versión más económica es la 4×2 CC DX 2.4 TDI con caja manual.

Cero kilómetro: $ 3.391.000 o US$ 16.787

Usado 2020: $ 2.999.400 o US$ 14.849

3) Peugeot 208. La versión más económica es la Like con motor 1.2 y caja manual.

Cero kilómetro: $ 2.209.600 o US$ 10.939

Usado 2020: $ 1.931.000 o US$ 9.559

4) Volkswagen Amarok. La versión más económica es la 4×2 Trendline con motor 2.0 TDI 140 CV y caja manual.

Cero kilómetro: $ 4.264.900 o US$ 21.113

Usado 2020: $ 3.837.000 o US$ 18.995

Usado 2018: $ 3.440.000 o US$ 17.030

5) Ford Ranger. La versión más económica es la XL de cabina simple con motor naftero 2.5 y transmisión manual.

Cero kilómetro: $ 3.492.000 o US$ 17.287

Usado 2020: $ 3.106.400 o US$ 15.378

Usado 2018: $ 2.516.100 o US$ 12.456

6) Toyota Corolla. La versión de menor costo es la XLI con caja manual, que desde 2020 trae motor 2.0 (antes 1.8).

Cero kilómetro: $ 2.845.000 o US$ 14.084

Usado 2020: $ 2.645.000 o US$ 13.094

Usado 2018: $ 2.312.000 o US$ 11.446

7) Volkswagen Gol Trend. El de menor precio es el Trendline 5 puertas con motor 1.6 y caja manual.

Cero kilómetro: $ 2.051.500 o US$ 10.156

Usado 2020: $ 1.838.500 o US$ 9.101

Usado 2019: $ 1.730.400 o US$ 8.566

8) Toyota Yaris. La versión más económica es la Hatchback XS con motor 1.5 y caja manual.

Cero kilómetro: $ 2.347.000 o US$ 11.619

Usado 2020: $ 1.899.900 o US$ 9.405

Usado 2018: $ 1.760.900 o US$ 8.717

9) Renault Kangoo II. La versión más económica es la Life con motor SCe 1.6.

Cero kilómetro: $ 2.879.100 o US$ 14.253

Usado 2020: $ 2.579.200 o US$ 12.768

Usado 2018: $ 2.214.700 o US$ 10.964

10) Jeep Renegade. La versión más económica es la Sport 4×2 con motor 1.8 y caja manual.

Cero kilómetro: $ 3.135.100 o US$ 15.520

Usado 2020: $ 3.107.000 o US$ 15.381

Usado 2018: $ 2.533.100 o US$ 12.639

