Con el compromiso de la Nación avanzan obras en rutas 73 y 75

El gobernador Ricardo Quintela, junto a sus pares de las provincias de Mendoza, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y San Luis, participó de una videoconferencia encabezada por el Presidente de la Nación Alberto Fernández, oportunidad en la que en La Rioja se ratificó la continuidad de las obras de la Ruta Nacional 73 que une Pampa de la Viuda- Los Cajones Anguinán del proyecto vial La Rioja – Chilecito y también la Ruta 75 , entre Las Padercitas y el dique Los Sauces, la cual constituye el primer tramo del cruce a Chilecito por el Velasco.

En la oportunidad, el presidente de la Nación Alberto Fernández mencionó que los gobernadores son “hombres que como a mí nos tocó enfrentar un momento de gobernar en medio de una pandemia que nos sometió a extremar cuidados para evitar que el virus se disemine, que la gente se contagie y que muchos fallezcan. Estamos trabajamos juntos en favor de la gente, hacemos lo que tenemos que hacer que es trabajar por la gente. Todas estas obras son en esencia mejorar las condiciones de vida de la gente, entre todos podemos hacer un país más unido, es trabajar en favor de los argentinos”.

Seguidamente mencionó las obras que se pusieron en marcha, ocasión que, en el caso de La Rioja, recordó nuevamente el cariño que siente por esta provincia y en particular por Chilecito de donde era originario su padre. Indicó que la ruta 75 “permitirá unir a través de la ruta por medio de la montaña, la Capital con la linda ciudad de Sanagasta y también que llega a Chilecito y esto me alegra enormemente, me pone más alegre, me pone en el lugar que nació mi padre”.

Destacó que estas obras se realizan “en un momento difícil, pero gracias a Dios tengo la suerte de tener 24 gobernadores que cada argentina y argentino eligió en sus provincias, que están comprometidos con el desarrollo federal de su país, que entienden que nadie se salva solo, que más allá de las diferencias partidarias lo principal es cuidar la salud de nuestra gente y después volver a desarrollar el país para que todo comience a funcionar. Me pone muy contento que destaquen que son cosas que me comprometí cuando asumí, porque la palabra empeñada es importante. Tengo la tranquilidad de decir en público lo que digo en privado y pude cumplir con la palabra que di. Esta es la forma que pondremos la política en el lugar que corresponde, en servicio de la comunidad”.

Quintela: “Son obras que comenzaron con un gobierno peronista y que se retoman con un gobierno peronista”

Por su parte, el gobernador Ricardo Quintela agradeció el apoyo permanente por parte de la Nación, a la vez que explicó los alcances de ambas obras y puntualmente se refirió a la Ruta 75 que “estuvo paralizada por 24 meses con un ritmo mínimo y con 18 certificados sin poder cobrar y que gracias al gobierno que encabeza el Presidente Fernández pudimos resolver normalizar el pago con la empresa”. “Esta obra generará 220 puestos de trabajo directo y aproximadamente 450, de manera indirecta”, agregó. También mencionó la ruta 73 que va desde Pampa de la Viuda a Los Cajones, Anguinán, continuidad de la ruta 75. Es una obra que nos llena de orgullo”. “Son obras que comenzaron con un gobierno peronista y que se retoman con un gobierno peronista”, añadió.

Quintela señaló que “en este contexto de pandemia, este tipo de obras se valoran mucho más porque vemos que hay un compromiso con cada argentina y argentino, porque hay una federalización de los recursos que permiten mejorar la calidad de vida de cada una y cada uno de ellos”.

Sentido federal

Por su parte el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis dijo que “venimos poniendo de relieve que con un diálogo sincero, responsable, genuino que se viene construyendo con los gobernadores y gobernadoras convencidos de que la obra pública es la palanca que permite reactivar las economías regionales, pero también es el instrumento para combatir la pobreza y la desigualdad. Vamos a construir obra pública con sentido federal”.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro consideró que “entendemos que el método de articulación Nación-Provincia- Municipios, del color político que sea, es lo que hoy nos dio resultado en la lucha con el coronavirus. Este método de pensar en lo federal, este método de poner valor primero las necesidades básicas de nuestro pueblo es lo que estamos repitiendo en la gestión que nos encomendó el presidente. Seguiremos con este método de escuchar a todos las gobernadoras, gobernadores e intendentes. Vamos a planificar juntos y juntas este país federal”. “Seguiremos trabajando, escuchando, planificando y haciendo”, concluyó.

En tanto que la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública, Cecilia Larivera declaró que estas obras fueron parte de un plan de obra pública que empezó a gestarse en nuestro gobierno y después fueron paralizadas. Es decisión de este gobierno volver a retomar cada una de estas obras de forma tal de volver llegar cada rincón de nuestro país. La obra pública no solo es la reactivadora del empleo, es el motor de las economías locales, regionales, de la integración territorial. La obra pública dignifica a través del empleo. Pensamos la obra pública como un instrumento que permite humanizar y alcanzar derechos”. “Estamos haciendo una revisión del plan de forma tal de incorporar la perspectiva de género y la equidad distributiva”, afirmó.

Acompañaron al gobernador, la vicegobernadora Florencia López; la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera; los ministros de Infraestructura y Transporte, Juan Velardez y de Vivienda, Tierras y Hábitat, Ariel Puy Soria; los diputados provinciales, Ricardo Herrera y Elio Díaz Moreno; el administrador de Vialidad de la provincia, Jorge Escudero; y Ricardo Díaz, administrador de la Dirección Nacional De Vialidad 8° Distrito La Rioja.