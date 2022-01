Con gran convocatoria se realizó la Fiesta Provincial del Turismo en San Blas de Los Sauces

Ayer, en el camping de Andolucas, en San Blas de los Sauces, el gobernador Ricardo Quintela encabezó una nueva edición de la Fiesta Provincial del Turismo donde los asistentes, además de disfrutar de las actividades programadas que incluyeron música, juegos, premios, pudieron acceder a la información turística que ofrece cada departamento.

Las actividades comenzaron a las 11 de la mañana con la musicalización a cargo del DJ Samu, para que luego mediante entrevistas, cada representante de los municipios hablara sobre los principales atractivos turísticos con los que cuentan.

En el predio se montaron diferentes stands donde cada departamento ofrecía de manera interactiva y entretenida, mediante juegos y premios, su propuesta de turismo. Los asistentes podían adquirir un “Pasaporte turístico” para participar de diversos juegos como Movete, Velocímetro y Kermese, acceder a importantes premios como estadías y excursiones para realizar en los diferentes destinos riojanos.

También se desarrollaron actividades recreativas en la pileta, espacio gastronómico con Food Trucks, mercado artesanal con productores de la zona, música en vivo durante toda la jornada.

Así, artistas locales como las bandas JAM y Bionika, y las murgas de Los Elegantes del 4 y Samba Pujllay fueron quienes le pusieron ritmo y color a la jornada mientras que la prestigiosa banda de rock nacional Airbag y el grupo de percusionistas de La Bomba del Tiempo, a ritmo improvisado, hicieron bailar a todas y todos los presentes.

Los encargados de conducir este evento fueron Candela Garrido, Marian Córdoba y Carlos Valdez junto a la artista Florencia Peña, quienes, a lo largo del día con su profesionalismo y buena onda, le dieron el toque extra a un día que estuvo cargado de sorpresas, baile, música y diversión.

Florencia Peña destacó el turismo riojano

La actriz, conductora y empresaria, Florencia Peña, se mostró agradecida por la invitación para conducir la Fiesta Provincial del Turismo y planteó que antes se elegía una reina pero que hoy el evento giró más a poner en el centro al turismo «y eso es maravilloso». «Algo que pasó con la pandemia -reflexionó- es que las y los argentinos se volcaron a conocer más la Argentina. La Rioja es un destino turístico muy bello que hay que promoverlo más por lo que me parece divino ser parte de esta posibilidad de poder mostrarle a mis seguidores los hermosos paisajes que tienen acá y la gente es muy amorosa. Estoy muy contenta de haber conocido esta provincia y espero volver».

En ese sentido, amplió su visión y sostuvo: «me parece fantástico que no haya concursos de belleza, estoy totalmente en contra. Creo que nos hemos deconstruido. No sé qué significa ser el más lindo o la más linda de algo porque la belleza es subjetiva. Una provincia como La Rioja tiene mucho más para dar que una mujer bella. Este viraje hacia la gente, con una mirada federal y que se comunique de otra manera no es menor como no lo es que me hayan elegido a mí, esto hace que pueda contarlo y llevarlo a otros lugares, que trascienda las fronteras y que haya más gente que pueda conocer la provincia».

Peña enfatizó que «está muy bueno que tengan un Ministerio de Turismo algo que me parece fantástico porque por lo general al turismo pareciera que no se le da mucha importancia y me parece fantástico que el Gobernador esté invirtiendo para que el turismo sea una pata de la economía en este momento».

