Con la entrega de nuevas viviendas más barrios se desarrollan en la ciudad

En el marco del Plan Angelelli, el gobernador Ricardo Quintela encabezó este lunes la entrega de 22 nuevas viviendas en barrio Susana Quintela de la Capital, con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de las y los riojanos. Además, anunciaron que las próximas viviendas que se entregarán tendrán una biblioteca con el objetivo de fomentar la lectura y la adquisición de material literario provincial e identitario.

En ese contexto, el gobernador Ricardo Quintela sostuvo que “la demanda y las necesidades superan largamente la capacidad de respuestas nuestras, por tanto, tenemos que idear nuestra iniciativa con un proceso de reorientación de los recursos del Estado, para que rápidamente los sectores más vulnerables de la sociedad puedan tener un techo digno”.

“Vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, que se esforzaron por tener su casita, y por eso, queremos compartir con ellos el crecimiento de este sector de la ciudad como el alumbrado público, el asfaltado, el acordonamiento, la placita y por eso, no podemos permitir que la gente siga viviendo en estas condiciones”, afirmó.

“Convocamos a que nos fortalezcan, a que nos ayuden porque cada abrazo de ustedes nos fortalece”, remarcó el mandatario provincial, sosteniendo que “es un proyecto distinto el que se empieza a construir a partir de tener una vivienda digna, un techo digno para sus hijos, y deseo de todo corazón que puedan tener siempre un plato digno que darles a sus hijos”.

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luna Corzo acompañó al gobernador en la entrega de las viviendas y al respecto afirmó que “es una enorme alegría venir a este barrio que representa la visión con hechos, de cuando desarrolló su campaña en 2019 donde hablaba de los distintos tipos de emergencias que Argentina vivía en ese momento, y una de las más grandes era la habitacional; a dos años y medio de aquel momento, Ricardo viene cumpliendo”.

“Lo importante ahora es que no solamente se están entregando viviendas, sino que se están mejorando los espacios comunitarios. Ese es el valor agregado que le dio la visión de Ricardo Quintela a este plan, ya que antes no se mejoraba el contexto de las viviendas”, reflexionó.

“La consigna era que estas casas sean hogares” dijo, y resaltó que “estos son barrios para que la sociedad se desarrolle”. “Les pido que, ya que recibimos estas viviendas, con estas plazas, hagamos el esfuerzo de sentarnos todos los días en familia, con nuestros hijos, (…) compartir cada momento porque lo que más necesitan es el afecto de un padre y una madre”, consignó el ministro.

A su vez, indicó que “agregamos viviendas, pero tenemos que seguir agregando dignidad, a partir del compromiso para lograr una sociedad justa, con más educación, con más salud y mejores oportunidades para vivir”.

Más de 300 nuevas viviendas son una realidad en toda la Provincia

En ese sentido, la diputada nacional Gabriela Pedralli, expuso que “entregamos 22 hogares que se suman a los 75 entregados en este barrio, que cambio su perfil en el asentamiento donde había solamente ranchitos y llegábamos solamente con asistencia en días de lluvia, o por situaciones climáticas. Sigue siendo el enorme compromiso del Plan Angelelli”.

Sobre el Plan Angelelli dijo: “lucha contra las cosas más sensibles que tiene la pobreza como es la incertidumbre; la incertidumbre de todas estas familias de no saber dónde dormir en la noche, no saber qué hacer si llueve, algo que no lo leen las estadísticas sobre pobreza”.

Esta nueva partida se suma a las más de 300 viviendas que se dieron en la Provincia con el Plan Angelelli, trabajando fuertemente con la Jefatura de Gabinete. “Queremos transformar la realidad de muchas familias que hoy tendrán la certeza de saber dónde van a dormir a la noche junto a sus hijos”, valoró.

Comentó que “nuestro Gobernador habla de terminar la gestión con más de 4 mil viviendas entregadas”. “Somos parte de ese abrazo que damos a muchas familias que están necesitando esto que es un acompañamiento, pero sobre todas las cosas la decisión política como un hombre como es Ricardo Quintela que conoce estas cosas, y que siempre le tocó de alguna forma en su propia casa, en su propia vida, de seguir acompañando”, agregó.

“Esto no es solamente un plan de vivienda, sino que también entregamos una plaza recreativa, con un mural que forma parte del Plan, que cuenta la historia de por qué llegó Angelelli a este barrio”, resaltó la legisladora nacional.

En ese mismo sentido consignó que las viviendas se entregan en un barrio que es acompañado por diversos abordajes como red de agua potable; cloacas, red de alumbrado; internet y las viviendas están construidas a través de varias empresas que trabajan en tres dormitorios, adaptándose a la situación de cada familia.

En tanto, anunció que a fin de año se espera entregar alrededor de 40 nuevas viviendas en el sector.

Las próximas viviendas serán entregadas con una Biblioteca

Durante el acto se anunció que comienza un trabajo mancomunado entre el Plan Angelelli y la Secretaría de Culturas, a través de Letras en Conexión, por lo que próximamente las viviendas contarán con una biblioteca, con el objetivo de fomentar la lectura y la adquisición de material literario provincial e identitario.

El secretario general de la Gobernación, Armando Molina dijo por su parte que “este es uno de los lugares más significativos de nuestra gestión; Ricardo Quintela tiene un contrato social implícito con nuestra gente, y por otro lado tenemos una tripla filosófica que nos gobierna que es la riojanidad, la transformación y el consenso social, que se conjugan con este dato de la realidad: el barrio tiene una década de existencia y La Rioja naturalizó esa existencia”.

“Aquí se hizo una gran costura social, porque aquí se conjuga una realidad de ascenso social, transformación y mejoramiento en la calidad de vida de las y los riojanos; que además en sus casas tendrán una biblioteca y una videoteca con música riojana”, adelantó.

La Biblioteca de cada vivienda tendrá libros y discos de autoras y autores riojanos, con el firme objetivo de fomentar la lectura sobre la historia de la Provincia.

Finalmente, Pamela Flores, una de las beneficiarias de las viviendas hizo uso de la palabra y con profunda emoción se dirigió a las autoridades gubernamentales diciendo: “Quiero agradecer a Ricardo, a Gaby (por Pedralli) porque hoy voy a tener donde dormir junto a mis hijos. Estoy agradecida también porque mis niños podrán tener una placita, donde jugar más seguros”.

