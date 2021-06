Con la segunda cuota del aumento el Gobierno inserta 4000 millones de pesos a la economía local

Lo afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Jorge Quintero quien al igual que el Gobernador recordaron que en el mes julio, cuando se perciban los haberes de junio, se reflejará el segundo tramo del incremento de haberes para el corriente año. El mismo consiste en un monto fijo no remunerativo y no bonificable de 3 mil pesos en todas las categorías de la Administración Pública Provincial, incluidos los municipios.

Sobre esta iniciativa, el Ministro remarcó que se trata de una inversión histórica por parte del Gobierno Provincial y resaltó que “esta segunda etapa del aumento previamente anunciado tiene estipulado un segundo tramo consistente en la suma fija de 3 mil pesos, en carácter no remunerativo y no bonificable para todas las categorías por igual para el mes de junio”.

Enfatizó que se inyectan alrededor de 4000 millones de pesos que impactarán de manera positiva en el circuito económico local.

Asimismo, puntualizó que en este segundo tramo del aumento no debe medirse en porcentajes pues al ser un monto fijo es porcentualmente distinto para cada categoría “pero si queremos hacerlo así, significa que para la categoría más baja de la administración pública (categoría 6, ex PIL) alrededor del 12 por ciento, si tomamos como base el mes de enero de 2021. De esta manera el haber neto de bolsillo para la categoría más baja de la administración pública llegará a la suma de 33.450 pesos” aseguró.

“A partir de hoy, miércoles y como lo establece el cronograma habitual de cobro, las y los trabajadores estarán percibiendo la segunda cuota del aumento anual previsto” dijo Quintero y estipuló que este adicional de 3000 pesos ya quedará en el sueldo y se van a seguir cobrando habitualmente: “Hasta que en algún momento lo podamos absorber en el básico o hacer un suplemento remunerativo”.

En cuanto al resto de los trabajadores que no se encuentran en la denominación de planta del Estado pero que tienen una vinculación con el mismo, percibirán “un aumento de dos mil pesos, en la misma modalidad, en tres cuotas, una que ya percibieron en febrero, la segunda con el haber de junio y el último con el sueldo de septiembre en octubre, lo que totalizará la suma de $6000 para todo el año”.

El titular de la cartera de Hacienda detalló que para llegar a este aumento salarial se realizó una combinación de una suba porcentual al básico de cada categoría más una suma fija no remunerativa que en todos los casos asciende a 2.400 pesos en febrero, la suma fija de 3000 en junio y un porcentaje del 16% al básico de cada categoría en setiembre, logrando de esta manera un crecimiento salarial al bolsillo de cada trabajadora y trabajador que deberá rondar el 50 por ciento.

Finalmente destacó que este aumento se complementará con la tercera cuota que se pagará en octubre , con el sueldo de septiembre, totalizando de esta manera un incremento en el bolsillo de cada empleado y empleada pública, rondará el 50 por ciento, tomando como base el sueldo de enero del corriente año.

Share this: Twitter

Facebook