Con Rioja Bus el Gobierno refuerza su compromiso con el ambiente mediante el uso del transporte sostenible

Las unidades de Rioja Bus son sostenibles, dentro del compromiso con la protección del ambiente y en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Gobierno de la Provincia de La Rioja se ha planteado en el marco de las fiestas populares desarrollar eventos sostenibles que promuevan una nueva conciencia del cuidado y protección del lugar en donde se realizan estos eventos masivos que son los que más cantidad de plástico generan por los desechos descartables.

A fin de disminuir la emisión de gases de carbono producidos por los vehículos en que las personas se trasladan a dichos eventos, el gobierno dio inició a la campaña eco canje, donde se podrán canjear botellas plásticas por pasajes gratuitos ida y vuelta al festival, obteniendo así un doble beneficio, en primer lugar, el reciclado de envases de plásticos que podrán luego ser reutilizados para otros fines, y en segundo lugar, contribuyendo a la seguridad vial, disminuyendo los accidentes con personas alcoholizadas al volante, ayudando también a la salud pública.

Al respectó, la subsecretaria de Movilidad, Cecilia Peralta, explicó sobre el Plan de Movilidad Sustentable para la Provincia de La Rioja, realizado por el equipo técnico de la secretaria, cuyo objetivo es reducir el impacto de los medios de transporte sobre el medio ambiente y promover la sostenibilidad. “Nuestra provincia ha demostrado un crecimiento demográfico, fenómeno que conlleva un importante incremento de la demanda de movilidad y accesibilidad por parte de los ciudadanos por esto se comienza a desarrollar la intervención en forma integral, contribuyendo al modelo de movilidad sostenible, en donde se mejoran las condiciones ambientales, se promueve la accesibilidad física para todos y se reordena el transporte público”, indicó Peralta.

Asimismo, habló sobre los 2 ejes más importantes del Plan, llevado a cabo gracias a una decisión política fuerte de mejorar la movilidad: “El primer eje fue dar prioridad al transporte público mejorando e incentivando su uso. Rioja Bus, cuenta con un sistema eficiente y moderno, son colectivos 0 km, donde afianzamos nuestra propuesta de crear conciencia e impulsar medios de transporte sostenibles usando en las unidades un motor Euro 5, que emite una contaminación 19 veces menor a los antes existentes”. Y agregó, “así podemos dar un buen servicio de transporte público disminuyendo la contaminación que causan las personas que se transportan en forma individual y motorizada, disminuyendo las emisiones de gas en el ambiente”.

El segundo eje es dar Prioridad al Transporte no motorizado, ante el reducido tamaño de la ciudad favorece los desplazamientos no motorizados como ser a pie y en bicicleta. Por eso la creación de “Rioja en bici”, es el primer sistema de transporte público no motorizado de la región, nos permite trasladarnos por ciclo vías seguras, aportando a la salud física, de forma económica y amigable con el medio ambiente sin contaminación, pronto a inaugurar”.

En ese sentido, Peralta, afirmó, “este Plan nos permitirá posicionarnos como Provincia referente, ya que nuestro tamaño y complejidad nos permite desarrollar un plan y llevarlo a cabo sin mayores complicaciones. No solo les mejoramos la movilidad a nuestros ciudadanos, mejoramos su calidad de vida, le damos más oportunidades, potenciamos el desarrollo, damos mayor valor a nuestra ciudad, contribuir al ambiente y nos permite convertirnos en un lapso de mediano plazo en la provincia de La Rioja como referente de movilidad sustentable del interior del País”.

En cuanto a la no emisión de boletos, Peralta, explicó, “Rioja bus es parte de lo que llamamos movilidad inteligente. El sistema no emite boleto en papel sino se usa un sistema de recarga de tarjeta para cobro de pasaje, esto viene acompañado de una gestión de flota y de información al usuario que le permite tomar decisiones. El uso de la tecnología fomenta al uso del transporte y aporta al medio ambiente”.

Con respecto, a la participación de Rioja Bus como empresa de transporte sostenible en la fiesta de la Chaya como evento sostenible, manifestó, que es la primera vez que Rioja Bus participa y detalló, “para el festival de La Chaya, Rioja Bus tendrá un servicio especial, con una gran cantidad de unidades a disposición y de personal, ayudando al usuario a trasladarse de forma segura al evento”, y aclaró que, “las personas que no pudieron realizar el eco canje previo podrán en el predio cargar la tarjeta para usar el transporte”.

Cabe destacar, que la cantidad de viajes a cargar corresponderá con la cantidad de botellas que lleven a canjear y con la cantidad noches que concurran, de esa forma podrán obtener los pasajes de ida y vuelta al festival:

Entrada para 1 noche + 10 botellas = 2 viajes (máximo)

Entrada para 2 noches + 20 botellas = 4 viajes (máximo)

Entrada para 3 noches + 30 botellas = 6 viajes (máximo)

Entrada para 4 noches + 40 botellas = 8 viajes (máximo)

Entrada para 5 noches + 50 botellas = 10 viajes (máximo)

La carga se realiza de forma virtual directamente a la tarjeta del usuario.

El servicio especial del “recorrido chayero” comenzara a las 20:00 hs desde todos los puntos de la ciudad para luego encaminarse hacia el festival y culminando a las 01:00hs. Y luego a las 04:00hs tendrá un lugar de estacionamiento destacados donde tendrá 11 unidades para el regreso a todos los puntos de la ciudad, que se irán reponiendo para prestar un muy buen servicio.

Las calles que van a circular las unidades de Rioja Bus son:

IDA: Av. Carlos Saúl Menem – Av. Dr. René Favaloro – Av. Facundo Quiroga – Málaga – Av. San Francisco – Vilcapugio – Av. Ramírez de Velazco y rotonda 30 de septiembre.

VUELTA: Av. Ramírez de Velazco – Vilcapugio – Av. San Francisco – Málaga – Av. Facundo Quiroga – Av. Dr. René Favaloro y Av. Carlos Saúl Menem.

