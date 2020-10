Conti rompió el silencio y le dedicó un mensaje a Capristo

Ximena Capristo recibió el saludo de su esposo por el Día de la Mdre.

«Él no va a hablar porque no tiene huevos. Ojalá salga y diga que metió la pata. Pero no lo va a hacer, muere con las botas puestas». Con esas palabras Ximena Capristo se refirió a la crisis matrimonial que atraviesa con Gustavo Conti y hasta el momento el actor había preferido mantenerse en silencio. Ahora volvió a las redes para dejarle un mensaje de amor a la exvedette.

Gustavo usó su cuenta de Instagram para dedicarle a Ximena un posteo por el Día de la Madre. “Te amamos solamente por ser única y maravillosa”, escribió, junto a un video en el que aparece la actriz jugando con Félix (3), su hijo. “Feliz Día de la madre, @ximecapristo”, agregó, tras el escándalo después de que su esposa publicó una charla íntima que él tenía con otra mujer, en su primer mensaje dirigido a su pareja y al que prefirió cerrarle los comentarios.

«Lo publiqué yo porque estoy cansada de que diga que soy una mentirosa. Hubo una discusión previa, me calenté y lo subí. Después me arrepentí y lo borré. No quiero que mi hijo sufra. Es lo único que me importa. No tengo nada que decir. En todo caso, el que tiene que salir a hablar es él», había dicho Ximena Capristo luego de que estallara la polémica con Gustavo Conti. ¿Su primer paso para la reconciliación?