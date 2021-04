Coronavirus: qué se sabe hasta ahora de la nueva cepa japonesa

Send an email

El coronavirus no ha dejado de mutar y han aparecido nuevas cepas como la británica, sudafricana, brasileña, nigeriana, ugandesa, californiana y ahora la japonesa. Cada variante recibe el gentilicio del país donde surgen.

Ahora, en un hospital de Tokio, se ha detectado una nueva versión del SARS-CoV-2 y esto ha generado preocupación sobre sus posibles efectos sobre la población.

Esta variante del virus presenta la mutación E484K, también conocida como ERIK y que también comparte con las variantes sudafricana y brasileña.

Se trata de una mutación del SARS-CoV-2 que reduce la efectividad de las vacunas ya que disminuye la capacidad de neutralizar algunos anticuerpos que se producen para estimular la respuesta inmune que bloquea la entrada del virus al organismo.

El descubrimiento de esta nueva cepa ha alertado especialmente a la ciudad de Osaka y las prefecturas de Hyogo y Miyagi a pocos meses de que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya se habían pospuesto por el inicio de la pandemia.

El virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo Estanislao Nistal indicó: “Esta mutación afecta bastante a la capacidad neutralizante de algunos de los anticuerpos producidos al estimular la respuesta inmune que bloquean la entrada del virus en nuestras células”. Y agregó: “Cuando nos hemos infectado antes con otras variantes diferentes, algunos anticuerpos no funcionan. Sin embargo, eso no significa que dejemos de tener inmunidad. Es capaz de reducir la eficacia, pero no la elimina”.

Sobre si es más letal que las otras cepas, el experto indicó que sí induce un aumento en la capacidad de contagio pero que todavía no está demostrado si produce una mayor transmisibilidad que la versión británica del coronavirus.

Además, por otro lado, el científico indicó que los Juegos Olímpicos podrían no verse afectados por el surgimiento de esta nueva cepa ya que la clave es controlar la propagación con medidas sanitarias necesarias y adecuadas.

Fuente: www.20minutos.es

Share this: Twitter

Facebook