Cristina Kirchner volvió a pegarle a Alberto Fernández: “Lo elegí porque no representaba a ninguna fuerza política”

Poco más de una hora duró la ilusión de que Cristina Kirchner no expondría las fisuras internas -la indisimulable fractura expuesta en el Frente de Todos- durante la conferencia que brindó en Chaco, luego de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral, en Resistencia.

Frente a un auditorio colmado en el centro de convenciones del Hotel Gala, la ex presidenta reflexionaba sobre cuál era la forma más precisa para referirse a los cortocircuitos públicos en el oficialismo: “¿peleas?” “¿debates?” “¿disputas de poder?”, fueron las tres opciones que sugirió la vicepresidenta. La respuesta fue lapidaria.

“El día del censo se cumplen tres años desde que tomé la decisión de elegir al Presidente. Si hubiera elegido al presidente del Frente Renovador (Sergio Massa); una fuerza con gobernadores; a Emilio Pérsico, de los movimientos sociales; a Héctor Daer, de la CGT; podríamos hablar de una una disputa poder. Elegí a una persona, que hoy es Presidente, que no representaba a ninguna fuerza política de las que conformaba el Frente y además me había criticado. ¿Alguien piensa que yo puedo decidir las cosas por enojo? Si fue una acción generosa, que el presidente pudiera elegir a los hombres de su gabinete económico”, sostuvo.

Había sido precisamente el ministro de Economía Martín Guzmán -a quien La Cámpora y la vice quieren fuera del Gobierno- quien esta semana se refirió a “las disputas de poder” en el seno del oficialismo. “Algo, alguien o algunos están fallando”, se sinceró la ex mandataria.

La vicepresidenta describió un escenario penoso en el plano económico, que -según dijo- la tiene “amargada”. “No le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros”, concluyó su extenso discurso de casi una hora y media.

Aplaudida por 4200 asistentes en el centro de convenciones y por una tribuna de casi 5 mil militantes que la veían por pantallas gigantes en las afueras del predio, la ex presidenta se permitió contar varias “infidencias” de los dos años de gestión del años del Frente de Todos.

Relató que cuando Daniel Arroyo se preparaba para salir del ministerio de Desarrollo Social para ser candidato, Fernández llamó a Máximo Kirchner para comentarle que había decidido que el secretario general de La Cámpora Andrés Larroque fuera su reemplazante. “Cuánta mediocridad, cuánta chatura hay”, sentenció la vice a propósito de las acusaciones de los funcionarios que responden al Presidente y que se quejan de que la organización que conduce Kirchner no se va del gobierno para no renunciar a las cajas de la ANSES y del PAMI, entre otras dependencias.

La alusión a Larroque tampoco fue casual, el ministro de Desarrollo Humano bonaerense acusó este martes al Presidente en una entrevista de querer llevarse el Gobierno “a su mesita de luz” y de operar para desgastar a la vicepresidenta. “¿Qué pasa cuando la gente lee y escucha estas cosas? Termina abominando de los políticos”, se contestó la vice en un razonamiento que parecía explicar el ascenso de figuras como Javier Milei, a quien no mencionó.

La ex presidenta acusó por esas versiones a funcionarios del Ejecutivo. “Yo hablo y vivo en on: lo que digo lo sostengo, le pongo la cara, el cuero y la firma”, disparó.

La ex mandataria, que aterrizó poco antes de las 17 en el aeropuerto de Resistencia, donde la recibió el gobernador Jorge Capitanich, cargó contra los resultados del Gabinete económico y describió el efecto de la inflación en la economía. “Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado”, sostuvo días después de que Matías Kulfas, otro de los funcionarios apuntados por el cristinismo, señalara que los trabajadores formales por debajo de la línea de pobreza son apenas una minoría. No fue el único dardo para el ministro de Desarrollo Productivo: también recordó que el economista criticó la política de la secretaría de comercio de sus administraciones. “Algunos se tragaron el amague de que los problemas que teníamos eran por los modales”, dijo.

Los colaboradores de la vicepresidenta habían señalado en la previa que se trataría de un discurso de corte más académico, «una clase magistral», como estaba anunciad. El nombre de la ponencia “Estado, poder y sociedad. La insatisfacción democrática” parecía abonar esa versión. Fue exactamente al revés.

En un discurso, que fue in crescendo hasta llegar a su clímax, la ex presidenta cargó sobre todo contra el Poder Judicial y la Corte Suprema. «La Corte que decide sobre la vida y la libertad de los 45 millones la integran solo 4 personas», remarcó antes de recordar que Horacio Rosatti y que Carlos Rosenkrantz aceptaron formar parte del máximo tribunal por un decreto de Mauricio Macri. .

La vicepresidenta se refirió a la marcha de sectores del oficialismo del jueves contra la Corte Suprema y reclamó abrir el debate para una eventual ampliación del tribunal. Apuntó contra los 4 supremos por haber declarado inconstitucional la ley del consejo de la Magistratura 16 años después de que fuera sancionada.

Las críticas a la oposición, en comparación a las que recibió el Ejecutivo, fueron menores (o esperables). CFK martilló contra el endeudamiento con el FMI y por el proyecto de la boleta única, que impulsan en el Congreso. “¿Te imaginas qué piensa alguien que no tiene laburo, que todavía no le trataron la ley de alquileres, que le cobran cualquier cosa? ¿Estos tipos en qué están?, se preguntarán”, inquirió.

Alberto Fernández tiene motivos para preocuparse. Según los colaboradores de la ex presidenta, su escala en Chaco fue la primera de muchas otras en varios distritos. La gestión del Presidente sufrirá la evaluación permanente de la factótum del Frente de Todos. /Clarín

