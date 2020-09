Cuánto ganan los hermanos Caniggia en el Cantando 2020

Charlotte y Alex se unieron al famoso reality de canto en el medio del certamen.

Las nuevas caras del «Cantando 2020» son los hermanos Caniggia que llegaron para darle un toque de frescura al certamen. Si bien Charlotte Chantal es una de las niñas mimadas de todos los concursos producidos por Marcelo Tinelli, su debut este año no fue muy bueno para ella. Mercedes Ninci contó en «Bendita» algunos detalles del debut y del estado anímico actual de la hija de Claudio Paul.

El pasado miércoles Charlotte debutó con el tema Mayores de Becky G. y Bad Bunny. En la previa estuvo todo relativamente bien, y mostró la simpatía y despreocupación que la caracteriza. Sin embargo las devoluciones del jurado fueron de todo menos favorables y el humor de la participante cambió 360 grados. Sobre este debut estaban hablando en Bendita cuando Mercedes Ninci contó algunos datos que tiene sobre la joven. “¿Quieren que les cuente la verdad? Dijo una cosa muy fuerte: ‘Me gustaría desaparecer de este mundo’. Está muy deprimida y quiere volverse a vivir a Estados Unidos o España“, contó la periodista sobre el estado anímico de Charlotte.

Aparentemente Charlotte no está pasando un buen momento familiar ni económico. “Me contó una persona que está todo el tiempo con ella que el Cantando le puso mucha presión, le hace muy mal la pelea familiar, la mala relación con el padre. Estaba sin un mango, debía cinco meses de expensas del Faena. La madre cobró unos 40 mil euros y le pagó las expensas“, explicó al equipo de Bendita.

“Se está arrancando los pelos de la cabeza la gente en la casa que hace cinco meses que no puede laburar y escuchan que esta chica está deprimida“, dijo irónicamente Beto Casella. El equipo de Bendita se puso del lado del conductor, pero Ninci tiró otro dato que hizo que sus compañeros “entendieran” el malestar de la participante. “Tengo un dato más: no cobran igual los dos Caniggia. Me contaron que cobra mucho más Alex que ella“, reveló ante la clara sorpresa e “indignación” de sus compañeros que de todas formas no se tomaron muy en serio el malestar de Charlotte.

https://www.infoveloz.com/post/cuanto-ganan-los-hermanos-caniggia-en-el-cantando-2020_214238