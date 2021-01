«Cuídense, es muy feo»: la lucha de Gladys La Bomba Tucumana contra el coronavirus

Send an email

La artista tucumana reveló los síntomas que sintió tras dar positivo para Covid-19 y que obligó a que sea reemplazada en el Cantando 2020.

La noticia golpeó a Tucumán: Gladys La Bomba Tucumana dio positivo para Coronavirus y debió ser reemplazada en el Cantando 2020. Tras los primeros días, reveló los síntomas que ha enfrentado y cómo afronta la enfermedad.

«Acá estamos, llevándola. Por momentos estoy bien, por momentos me siento mal», confesó la autora del célebre hit «La pollera amarilla» en diálogo con La Nación. «Cuídense. Es muy feo. Yo me cuidé tanto. ¡Tanto! Cinco meses acá y no pasó nada», advirtió.

Gladys confirmó cómo se dio cuenta que podría estar contagiada tras experimentar los primeros síntomas: «Me fui el martes del canal y el miércoles empecé a sentirme rara. Tenía mucho cansancio, desgano, fuego en mi cuerpo, resfrío y dolor de garganta», precisó.

El medio porteño remarcó que su hijo Tyago Griffo también permanece aislado y por protocolo deberá hisoparse mañana. Hasta ello, fueron reemplazados en el Cantando 2020 por la exBandana Lissa Vera y por el cantante Mariano Zito. Hasta no estar recuperados, no volverán a la pista.

Sobre su situación sentimental, La Bomba Tucumana fue consultada por su relación con el cantante Emiliano Carrizo: no hay riesgo de contagio porque no se ven desde el 24 de diciembre y afirmó que «es pronto para decirle ’novio’».

«No estoy de novia, estoy conociéndome con alguien hace apenas tres meses. No vive acá, viene a veces a verme cuando se puede, sin obligación. Prefiero decir que es un compañero; es pronto para decirle ’novio’», sentenció.

Días antes de dar positivo para Coronavirus, Gladys lanzó su último video: «Estalló La Bomba».