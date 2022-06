Daniel Scioli resaltó la decisión de Quintela de promover el intercambio comercial entre La Rioja y Brasil

Este miércoles se concretó una ronda internacional de negocios en La Rioja en la que participaron más de 50 operadores turísticos y empresarios del rubro alimentos y bebidas de Brasil, junto con productores y emprendedores de la provincia y que contó también con la presencia destacada del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

El evento fue encabezado por el gobernador Ricardo Quintela, acompañado por Scioli. Esta ronda de negocios sirvió para que los empresarios brasileros y operadores turísticos del país carioca se pusieran en contacto con productores locales a fin de potenciar el intercambio comercial y la colocación de productos riojanos en Brasil.

Tras el encuentro el gobernador Quintela calificó como «histórica» esta reunión entre empresarios brasileros y sus pares riojanos.

«Esto para nosotros es histórico porque podemos mostrar al mundo, en este caso a Brasil, de lo que somos capaces de hacer en materia productiva o el potencial que tiene nuestra provincia. En La Rioja tenemos tres naves insignias en materia productiva que son la olivicultura, la vitivinicultura y la actividad nogalera. Pero en agricultura y ganadería hemos modificado nuestra matriz productiva diversificando nuestro esquema productivo para ofrecer al mundo no solamente estas tres actividades sino también potenciar otros productos en los que ya estamos trabajando como el ajo, la alfalfa, la cebolla e incorporando muchísimas hectáreas al sector productivo que estaban sin producir», comentó Quintela durante el evento.

El mandatario también destacó el fortalecimiento del sector ganadero en la provincia y mencionó el proyecto para la construcción de un matadero y un frigorífico a través de los cuales se exportará carne vacuna, porcina y caprina.

«Nosotros queremos que nuestros productores sepan que tienen un Estado presente que va a seguir acompañándolos y ayudándolos para que podamos producir la mayor cantidad de lo que se requiere en el plano internacional», dijo.

Luego habló de la actividad turística. «Nos interesa que conozcan nuestras bellezas naturales, tenemos un potencial importantísimo para desarrollar y con la ayuda de todos ustedes lo podemos lograr», le dijo a los empresarios.

Quintela destacó el intercambio comercial con Brasil y ratificó la pretensión del Gobierno provincial de exportar sus productos al vecino país. «Buscamos que el producto nuestro esté colocado en Brasil, en particular en San Pablo, Queremos que todos los productores de materias primas de La Rioja se entusiasmen, que empiecen a producir y queremos que nuestro gobierno no solo acompañe sino que impulse y ayude y que provea de todo lo necesario para que podamos producir lo que el mundo reclama», afirmó.

Por su parte, el embajador Scioli dijo que la realización de esta ronda de negocios «significa abrir oportunidades a los emprendedores de la diversidad de los sectores productivos y también todo lo que significa La Rioja como una potencia turística».

«Cuando los operadores turísticos descubran no solo las bellezas naturales sino también la hospitalidad, la gastronomía y la infraestructura de la provincia van a quedar encantados. «Hoy, La Rioja es protagonista de este intercambio turístico entre nuestros países y que a partir de la renovada conectividad aérea está teniendo mucho éxito», indicó.

Luego sostuvo que en la visita que este jueves realizarán los empresarios brasileros a distintos puntos de la provincia «estos productores y empresarios brasileros del sector turístico y de alimentos se van a encontrar con gente de trabajo, con gente con pasión por producir y con pasión por su tierra».

Además, resaltó la decisión de Quintela de promover el intercambio comercial entre La Rioja y Brasil. «Quintela está marcando un camino en esto y va a ser imitado por otros gobernadores», aseguró.

Más adelante, Scioli dijo que la Embajada Argentina en Brasil tiene entre sus prioridades apoyar a las provincias. «Hoy queda expresado cuáles son nuestras prioridades en la agenda de la embajada y que es acompañar a las provincias en la generación de empleo, en promover exportaciones, en atraer turistas, Pero para eso hace falta la decisión y la voluntad de un gobernador como Quintela que en su momento no dudó en encabezar una misión comercial en Brasil que fue muy exitosa. Y estando allá convocó a los empresarios de los sectores de alimentos y bebidas, también del sector turístico para que hoy puedan estar presentes acá con los productores riojanos», señaló.

Nuevas oportunidades

En tanto, el ministro de Producción y Ambiente, Fernando Rejal sostuvo que en esta misión comercial de empresarios brasileros a La Rioja «vamos a poder mostrar nuestra producción y nuestras bellezas turísticas». «Los operadores turísticos y empresarios van a visitar este jueves el valle central, van a ir a Talampaya y visitarán también otros emprendimientos turísticos en la zona de La Costa», informó.

En cuanto a los empresarios del rubro alimenticio, Rejal precisó que ya se concretó una reunión con empresarios locales de Capital y que este jueves visitarán Arauco, La Costa, Chañarmuyo y Chilecito. «Vamos a poder mostrar nuestros productos tradicionales como la vid, el olivo y las aceitunas pero también otros productos como el ajo, el pistacho y las pasas. Además van a visitar Agroandina», indicó.

Finalmente, Ernesto Pérez destacó que en esta jornada se lograron 20 rondas de negocios «donde se acordaron programas de siembra, ventas de aceitunas y aceites, vinos y frutas secas, entre otros». «Esto es fruto de la decisión política del Gobernador. Esto nos permite tener oportunidades en distintos sectores», aseguró.

