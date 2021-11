DECLARACIONES DE LA INTENDENTA EN LA EXPLANADA MUNICIPAL

En la oportunidad, la Intendenta Inés Brizuela y Doria reclamo el pago íntegro de los haberes a los empleados municipales «les hice circular copia del extracto bancario, donde a la mentira le contestamos con la verdad, con la prueba en la mano, tienen marcado cuales son las transferencias que recibimos por el gobierno de la provincia , no son los 288 millones que publican en las redes sociales del Ministerio de Hacienda; acá esta la prueba de lo que mandaron 229 millones y que eso no alcanza, no solo para pagar los sueldos de los exprecarizados, sino, tampoco alcanza para el bono del personal reconocido por la provincia. Se quedaron con la plata del bono «22 millones de pesos» que son del bono que el gobernador prometió, él fija la política salarial, él dispone los aumentos; ofrece, promete pero no manda la plata». Y agregó que » esta es la verdad, con esto solamente se pudo cubrir el salario con el aumento del personal de la planta reconocida por la provincia más los fondos de terceros».

Asimismo, Brizuela y Doria expresó que «a nosotros nos corresponden 629 millones de pesos de Coparticipación, la decisión de pase a planta que tomamos además del respaldo de la Ley y la Constitución; tienen el respaldo de los números que la mala Ley de Coparticipación nos da, pero el gobernador insiste con mezquindad de enviar lo que se le antoja y usar nuestro dinero para municipios paralelos, para comprar casas, para hacer cosas que nada tiene que ver con la realidad de nuestra gente, para hacer cosas que no le cambian la vida a la gente».

«Esta Intendenta fue elegida por el pueblo de la capital, esta Intendenta es la que tiene que decidir cuál es el mejor destino de esos 629 millones que les corresponde al Municipio de la capital y el mejor destino que le podemos dar es, dignificar a nuestra gente, pagar los salarios en blanco, sacarlos de la precarización, que tengan aportes, obra social, que tengan la posibilidad de proyectar su vida y vivir un poco mejor, esa es la decisión que nosotros tomamos, por eso le tenemos que exigir al gobernador el dinero que es nuestro y del pago de sus salarios».

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...