Declararon “Huésped de Honor” al cardiólogo Luis “Matatín” De la Fuente

El gobernador Ricardo Quintela recibió al reconocido cardiólogo Luis “Matatín” De la Fuente, nominado como precandidato al Premio Nobel de Medicina para el 2022, en su visita a La Rioja. El mandatario provincial hizo entrega de la máxima distinción y reconocimiento por su trayectoria y dedicación a la salud mundial, declarándolo “Huésped de Honor”.

En ese contexto, el gobernador Ricardo Quintela hizo entrega del Decreto N° 1.140, al cardiólogo Luis De la Fuente, declarándolo como “Huésped de Honor”, máxima distinción que recibe un ciudadano y un reconocimiento como “Héroe de la Provincia”, por su trayectoria, dedicación y entrega a la salud mundial, en nombre del Bloque mayoritario de la Cámara de Diputados y de la Provincia de La Rioja.

En la oportunidad, emocionado, el ilustre profesional Luis De la Fuente, declaró que “como riojano, para mí es un gran honor que me reciban de esta manera, sé que debería venir por más tiempo a La Rioja porque me siento verdaderamente en casa, pero a veces el tiempo no me lo permite, pero vamos a tratar de acercarnos un poco más y poder trabajar acá como lo hacemos allá”.

Cabe destacar que el doctor Luis De la Fuente, es reconocido internacionalmente por ser el pionero mundial en cardiología invasiva (desde 1962), cardiología intervencionista (en 1965) y cardiología bio intervencionista (1999).

El encuentro se desarrolló en la Residencia Oficial y contó además con la presencia de la vicegobernadora Florencia López, la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados Teresita Madera, el diputado Roberto Luna y el ministro de Salud Juan Carlos Vergara.

