Délfor Brizuela: «Desde la memoria, la verdad y la justicia se desprenden todos los derechos que tenemos que conquistar»

Send an email

En la apertura oficial de la muestra fotográfica «Retratos recuperados», el secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela dijo que «es una muestra de vida, de ternura, de humanidad que hay que devolverle a este día de la Memoria por la Verdad y la Justicia».

El funcionario destacó que la muestra esté en la calle ya que lo consideró «muy importante porque la visibilización de los pañuelos de las madres alrededor de la plaza, la visibilización cuando vinieron, en el Mundial de Fútbol (del ’78), la Cruz Roja o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue abonando la tierra para que hoy haya un gran consenso en la sociedad de que estos tres pilares son fundamentales para tener una democracia que valga la pena, una semana de contenido y que no sea solo una formalidad».

Aseguró que «la memoria, la verdad y la justicia no es detenernos únicamente en esa etapa de la historia argentina que no la podemos olvidar, que no perdonamos y bregamos para que se terminen todos los juicios de lesa humanidad, pero desde la memoria, la verdad y la justicia se desprenden todos los derechos que tenemos que conquistar y lo que en democracia conquistamos».

En ese sentido resaltó la labor del movimiento feminista «y lo que significa para esta etapa de construcción de la memoria, la verdad y la justicia» e hizo lo propio con la comunidad LGBTIQ+. «Lo mismo pasa con otros movimientos de conquista de derecho que abraza tanto nuestro Gobernador y que los tiene en el centro de su agenda porque hablar de memoria verdad y justicia es hablar de agua potable, es urbanización, cloacas para los pobres pero también lo es el Boleto estudiantil gratuito», agregó.

«El pasado es presente y futuro porque es lo que tenemos por delante por construir y eso lo lograron mujeres como las madres y las abuelas de Plaza de Mayo», recordó.

Share this: Twitter

Facebook