Délfor Brizuela: “La memoria tiene más de presente y de futuro, que dé pasado”

Send an email

El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Délfor Brizuela informó sobre las diversas actividades que se plantean en el marco del mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que este año tendrá como eje fundamental las políticas con perspectivas de género. El acto principal que encabezará el gobernador Ricardo Quintela, por el 24 de Marzo se realizará en la localidad de Chelcos, Rosario Vera Peñaloza, lugar donde nació la última desaparecida riojana Evelina Rosa Ávila.

“Este mes en particular está marcado por dos ejes importantes: mes de la mujer y mes de la memoria, por la verdad y la justicia”, expuso el secretario de Derechos Humanos en relación a las acciones del Estado por mantener presente la lucha contra el terrorismo de Estado.

En ese aspecto comentó que, “coordinamos con distintos organismos de la asociación civil. Y del estado vinculados a la Educación, a la Secretaría de la Mujer y Diversidad, y la Universidad Nacional de La Rioja, e inclusive organismos descentralizados”.

“La memoria tiene un valor como política de estado muy importante porque no es simplemente remitirnos al pasado, sino que es saber que el asumir la historia con toda la crudeza, el dolor, y es la manera que tenemos para, por un lado no repetir, por eso la expresión nunca más y además, hacia adelante, construir una democracia mucho más sólida que garantice que cuando no hubo esa institucionalidad, se violentó, se agredió, se vulneró y que son los derechos humanos en plenitud”, afirmó.

Destacó que, “nuestro gobernador Ricardo Quintela desde el vamos ha tenido una claridad conceptual, transversal a todas las políticas, y perspectiva de derechos humanos donde está la memoria, la edad y la justicia”.

“Me parece fundamental pensar la memoria en esos términos; en términos de actualidad, porque al contrario de mirar para atrás, es afirmarse en el suelo de la historia”, recalcó.

Asimismo, indicó que, “la memoria tiene más de presente y futuro, que dé pasado”. “Además permitió en los hechos fácticos, que, gracias al ejercicio de la memoria, de mantenerla viva como reclamo, como interpelación al estado, a la legislación, a la representación popular, permitió que se lleven adelante juicios y que se condene a culpables del genocidio y del robo de bebés”, agregó.

“La memoria incide en la construcción de una cultura de la verdad y la justicia que necesitamos para vivir mejor como seres humanos”, destacó por otro lado.

Brizuela sostuvo que, “esta semana está cargada de un sentido humanista, de un estado presente reivindicando los derechos de todas y todos, en el presente y tratando de reparar los daños del pasado”.

Continuó: “Hoy la memoria nos impulsa a continuar con los juicios, y a luchar hoy contra la violencia institucional, de género, hacia los más débiles como las infancias y las y los adolescentes, y en contra de la estigmatización de los jóvenes, los pueblos originarios, los migrantes”.

“Es algo que nos compete al presente, que nos compete a la construcción de una sociedad de derechos que permita una convivencia en paz, más profunda, donde cada ser humano que habite nuestro suelo, encuentre que está protegido por el Estado”, sostuvo.

En otro orden de cosas, Brizuela valoró que, el gobernador Ricardo Quintela “permanentemente plantea que la seguridad, este cerca de la gente, que la policía sea protectora más que represora, que haya un acceso a la justicia real, y en eso vemos que se encaminan las cosas como poniendo oficinas de violencia de género en comisarías y en cada rincón de la provincia”.

“Este mes nos permite reflexionar, desde el pasado doloroso, horroroso que nos tocó vivir como país, a la construcción de la memoria por parte de quienes no tuvieron el acompañamiento del Estado y gracias a la valentía que da el amor, de las Abuelas y de las Madre que cuando ningún órgano del estado escuchaba su dolor, lo tuvieron que poner en las calles, siendo minoría, incluso a riesgo de vida, de salud”, remarcó.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...