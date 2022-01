Delpo estaría en bancarrota y por eso volvería a jugar: deuda millonaria que habría sido generada por su papá

Send an email

El tenista comenzó a entrenar y su regreso al circuito se dará el mes que viene. Sin embargo, detrás del regreso habría otro cosa: «Lo único que le queda hoy es el nombre, que no es poco».

En el inicio de la semana, se dio a conocer una grata noticia sobre Juan Martín Del Potro. El tenista, que desde junio de 2019 no pisa un circuito por una lesión en su rodilla derecha, comenzó a entrenar. El año pasado, de manera no oficial, se había dicho que era complejo su regreso.

Sin embargo, las imágenes que llegan desde su Tandil natal ilusionan. Allí está llevando la primera parte para luego seguir en Buenos Aires con la puesta a punto más fuerte e intentarlo. La idea es probar en el Argentina Open, frente a su público, el primer fin de semana de febrero.

Con esto llegan otras noticias alarmantes. El sacrificio tiene que ver, en parte, con sus ganas, pero por otro lado, con una necesidad económica. Según contaron en A la tarde, Delpo tendría una deuda de 30 millones de dólares y acusan a Horacio, su padre que murió en enero 2021, de haberla generado sin haberle informado.

Siempre según la información brindada por el medio mencionado, se habla de estafa. “Las lesiones y el deporte no le permitían prestarle atención a la parte económica y se la confió a su padre. Un hombre que no tenía muy claro el mundo de los negocios y empezó a invertir mal y no le avisaba de los negocios que hacía”, comentó Débora D’Amato.

“Alquilaba campos, todo el equipamiento para el campo, la compra de animales, todo eso sin saber nada del tema. Cuando murió el padre, uno de los mayores acreedores es una cerealera de Necochea. Juan Martín, hoy, solo tiene el nombre. Es lo único que le quedó”, agregó Flor de la V. /Pronto

