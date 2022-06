Designaron a nuevas autoridades del gabinete de salud

En la mañana del miércoles, se llevó a cobo el acto de asunción de nuevas autoridades que conforman el Ministerio de Salud. El evento tuvo lugar en el Auditorio de la cartera, donde fueron designados como Subsecretaria de Políticas Hospitalarias, la Dra. Karina Córdoba y como Directora General de Políticas Hospitalarias, la Dra. Lorena Fuentes. Mientras que, como Director General de Emergencia, Traslado y Ablación, fue nombrado el Dr. Dardo Casas y como Directora de Derivaciones y Traslado Seguro, se designó a la Dra. Soledad Cabrera.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Salud Juan Carlos Vergara, las y los secretarios de Atención a la Salud, Gonzalo Calvo; de Gestión Administrativa, Roberto Menem y de Prevención y Promoción de la Salud, Marcia Ticac. Además, acompañaron subsecretarios, directores, personal de Casa Central y de la Central de Emergencias.

En la oportunidad el ministro Vergara agradeció a las autoridades salientes; los doctores German Guglieri y Ariel Cejas, por su desempeño al servicio de la salud pública durante en un momento muy difícil por la pandemia.

Mientras que, a las nuevas autoridades, Vergara les agradeció por asumir el desafío y sumarse al gabinete. De igual manera los instó a seguir trabajando para desplegar el Plan Provincial de Salud en todo el territorio. “Que sea un plan que trascienda a la gestión de todos nosotros. Y que sea un norte donde realmente todos apuntemos y todos trabajemos desde nuestros lugares aportando a ese Plan de Salud. Y a su vez poder sentar las bases para que las gestiones futuras tengan las bases, y sigan desarrollando un plan que tiene objetivos, metas y una mirada puesta en el paciente como persona”.

En esta misma línea expresó “realmente creemos que nos pueden brindar mucho de sus conocimientos y experiencia, para seguir conformando este gran equipo de Salud. Que tiene que convocarnos a todos a trabajar por un mismo objetivo. Y tenemos la convicción de que la salud pública es parte importante de un gobierno, que nos apoya permanentemente”.

Por su parte el secretario Gonzalo Calvo, manifestó que era una necesidad reordenar el gabinete. “Alguno de ellos ya venían desempeñándose en actividades como coordinaciones y puestos de gestión. Y solamente estamos fortaleciéndola la nueva estructura del Gabinete ministerial en un área sensible, donde el objetivo va a ser fundamentalmente trabajar con los tres hospitales de capital; Enrique Vera Barros, de la Madre y el Niño y la Integración del hospital de Fátima como hospital polivalente”. Como así también el fortalecimiento de política sanitaria que beneficien a todos los hospitales zonales.

Acompañar a los hospitales zonales

En este contexto la Subsecretaria de Políticas Hospitalarias, Karina Córdoba manifestó su agradecimiento a las autoridades sanitarias por el acompañamiento y la confianza depositada. Y dijo “la verdad que me siento feliz y un poco ansiosa por asumir este desafío nuevo. Dado que estuve manejando la parte prehospitalaria, y hoy estamos del otro lado de la vereda, pero tampoco desconozco lo que es el asistencialismo en este ámbito en el hospital Vera Barros”.

Seguidamente apuntó que uno de los objetivos será acompañar a los hospitales del interior. “Confiados de que vamos a cumplir con los lineamientos de trabajo de nuestro ministro y el deseo en conjuntamente con nuestro gobernador Quintela, de fortalecer las políticas sanitarias en lo que son los hospitales zonales. Mediante nuestro acompañamiento, nuestro compromiso, nuestro amor y mediante las capacitaciones”.

Mientras que la Directora General de Políticas Hospitalarias, Lorena Fuentes expresó su agradecimiento al ministro Vergara y al gobernador Ricardo Quintela por haber confiado en su persona para ocupar el cargo. Y dijo que el desafío para los próximos meses será llevar el Plan Provincial de Salud a los efectores del interior.

“Lo que queremos es jerarquizar a cada uno de los hospitales y a cada profesional y lograr que se sienta cómodo en su lugar de trabajo mediante capacitaciones, tratarle de brindarle todo el recurso que están necesitando”.

La prioridad es llegar a todos los extractos de la sociedad.

En su turno el Director General de Emergencia, Traslado y Ablación, Dr. Dardo Casas expresó que asume el nuevo rol con compromiso y dedicación. “Voy a tratar de introducirme en otra parte de la medicina, debido a que siempre me he desarrollado en lo asistencial, y tengo una visión muy profunda al respecto. Y ahora seria ampliar esa visión y tratar con mis conocimientos y experiencia siempre de brindar lo mejor. Para que con esta política sanitaria que busca llegar a todos los extractos de la sociedad, fundamentalmente a los lugares más vulnerables”. Como así también buscar abarcar el interior provincial, enunció el Doctor.

Fortalecer la red de derivación de pacientes en el interior.

De igual manera la Directora de Derivaciones y Traslado Seguro, Soledad Cabrera informó que desde hace ocho meses se encontraba trabajando en el área, desempeñando tareas como coordinadora. Por lo que agregó que “en esta etapa me toca afrontar un poco más de responsabilidad. Trabajando conjuntamente con la red de derivación del interior, que es lo principal actualmente”.

Acto seguido declaró que desde hace casi dos años el Ministerio está abocado a fortalecer la red de derivación de pacientes. “Y lo que se hace constantemente con un teléfono, es estar al tanto de las necesidades de la gente del interior, como así también para los pacientes que necesitan el traslado desde la capital hacia otras provincias”.

