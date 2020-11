Después de los chats del escándalo, Ximena Capristo contó cómo descubrió la infidelidad de Gustavo Conti

Por primera vez, la actriz reveló el trasfondo de la pelea que la llevó a publicar en su Instagram, los mensajes de su marido con otra mujer. Me trató de mentirosa y de loca durante mucho tiempo, aseguró.

Casualidad. Gracias a ella, Ximena Capristo descubrió que Gustavo Conti estaba teniendo ’algo más’ con otro mujer. «Tenemos una tablet en la que configuramos una cuenta privada para subir fotos del nene… un día, la mala suerte hizo que yo estuviera mirando la cuenta y cayeran las notificaciones. Vi uno o dos mensajes y decidí entrar… ahí lo vi», contó la actriz en LAM.

La explicación llegó un mes después que la ex GH sorprendiera a todos subiendo a sus stories de instagram, capturas de unos chats privados entre Gustavo Conti y otra mujer y desatara un verdadero escándalo. Desde entonces, ambos se llamaron a silencio hasta ahora, que ella decidió confirmar la crisis en LAM. «La realidad es que yo sabía de esto desde hace muchos meses… me molestó muchísimo que siempre me lo negó, me trató de loca y perseguida», dijo en LAM para explicar por qué decidió hacer públicos esos chats.

«La cosa explotó un día que estábamos cenando con un amigo en común y él salió otra vez con eso de que yo era una perseguida… cuando volvíamos en el auto, yo enojadísima, subí esos mensajes. Con él al lado pero no le dije, lo vio al otro día…», relató con tranquilidad.

Sobre la infidelidad, Capristo fue clara: «Si me metió los cuernos, no lo voy a saber nunca pero si así fuera y lo hubiéramos hablado previamente, estaría todo bien. A mí, lo que me jode es que me haya tratado de mentirosa».

La actriz admite que su relación estaba en una suerte de meseta y que por eso, le había propuesto a Conti abrir la relación. «Nosotros teníamos una relación hermosa, es mi compañero de vida, lo amo y lo sigo amando porque eso no cambia de un día para el otro.» /Pronto