Develan un fuerte enfrentamiento entre Fede Bal y Dolli Irigoyen en el back de MasterChef: «Le dijo que no quería una maestra»

Fede se habría cruzado con Dolli en el back del programa.

Cuando se supo que Dolli Irigoyen reemplazaría temporalmente a Germán Martitegui en MasterChef Celebrity (Telefe), los participantes se preocuparon, especialmente, porque es aún más exigente que el reconocido chef.

De hecho, debutó en el ciclo fulminando el plato de Federico Bal. «La ejecución al principio fue buena, pero sobre el final recocinaste el lomo, el rosti no está rosti, el agregar una muzzarella cuando hay panceta y tanto aderezo no suma… Y la salsa parece un tetra brik (vino en cartón)», le había dicho.

En este contexto, «El Embajador» del programa, Marcelo Polino, contó que al actor no le gustó la devolución de la cocinera y que fuera de cámara se agarraron fuerte. “Dolli es muy estricta y muy precisa; no hay lugar a discusión. Fede Bal opinó y cruzó a Dolli, le dijo que no quería que lo trataran como en el colegio y que no quería una maestra”, reveló el periodista en La peña de morfi. /Ciudad