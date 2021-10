Día de la Lealtad: Ricardo Quintela pidió a las y los peronistas que acompañen el proceso de transformación de La Rioja para “garantizar derechos a quienes no los tienen”

El gobernador y presidente del Partido Justicialista, Ricardo Quintela, encabezó este domingo, en coincidencia con el Día de la Madre, la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista. En la oportunidad, el primer mandatario manifestó que “nos llena de emoción conmemorar el 17 de Octubre, esta gesta histórica del pueblo argentino con su líder. Esa lealtad que supo construir Perón en base al amor y al otorgamiento de derechos”.

“Perón había construido una relación con el pueblo que se movilizaba y así esa lealtad que se dió con la gente, existe hasta estos días, una reciprocidad del pueblo hacia sus dirigentes”, sostuvo Quintela y agregó que “la gente se siente representada por aquel que le garantice, no solamente un crecimiento y otorgamiento de derechos sino que le de la garantía para que sus hijos crezcan y se desarrollen, tengan salud y se eduquen. El peronismo garantiza eso”, enfatizó Quintela.

Subrayó: “Perón creó el Ministerio de Salud y así empezaron a proliferar a lo largo y ancho del país los hospitales públicos. Creo universidades, los derechos de las y los trabajadores como las ocho horas de trabajo, las vacaciones pagas y el aguinaldo. Como la gente no iba a ser leal”.

“Nosotros en estos tiempos queremos emularlo a Perón y queremos conjugar con esta visión de Angelelli de un oído en el pueblo y de Pan, Techo y Trabajo; la conjunción de dos doctrinas, la doctrina social de la iglesia y la doctrina peronista. En esa conjunción nos encontramos para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto: la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria”, indicó.

A la vez, manifestó que “quiero agradecer a todas las hermanas y hermanos que sienten e interpretan al peronismo y les pido que nos acompañen el proceso de transformación que queremos hacer en nuestra provincia, donde les garanticemos derechos a quienes no lo tienen y bien estar a la mayoría del pueblo riojano”.

Por último, el primer mandatario provincial saludó a las madres de la provincia y convocó a que “juntos construyamos un nuevo proyecto de provincia que nos albergue a todos, peronistas y no peronistas”.

A su turno, Carlos “Chacho” Luna, candidato a diputado provincial y titular del Consejo Económico y Social sostuvo que “la lealtad no es de un día para otro ni en una sola dirección. Perón fue construyendo la lealtad de su pueblo y hoy se conmemora este acto de lealtad porque Perón había sido leal con su pueblo”.

Luna expuso que “dar una respuesta coherente de lo que significa el 17 de octubre es casi imposible, si uno no lo comprende como sí lo comprendemos los peronistas a nuestro movimiento, como una historia de amor de Perón con su pueblo” .

En su discurso la candidata a Diputada Nacional, Gabriela Pedrali, manifestó que “nada mejor que este día donde coinciden las lealtades, la nuestra con el peronismo, con nuestras madres y con nuestros hijos”.

Además saludó y recordó a todas las Madres en su Día, en ese sentido afirmó que “por ahí no sólo somos madres de nuestras hijas e hijos sino de compañeras y compañeros. Le dedicamos muchas horas a nuestra vocación”. “En esa hermosa coincidencia con el Día de la Lealtad, este gobernador, gobierno, equipo de gobierno y peronismo, hoy sigue resolviendo los problemas de la gente y también vinimos a pagar deudas del pasado con muchos sectores de esta sociedad. Con este gobernador vinimos a transformar la provincia de La Rioja y eso es lo que hacemos con muchos compañeros”, recalcó.

Por su parte, el secretario de la Gobernación Armando Molina dijo que “en este aniversario del 17 de Octubre se tiene que mirar para adelante. Tenemos que tener un mensaje fundante de este PJ diferente que es la unidad”. Destacó además la conformación de la lista del Frente de Todos que “nos sintetiza”. También subrayó que Ricardo Quintela “es quien más y mejor supo leer al peronismo”.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...