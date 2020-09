Día del Fotógrafo Riojano : “Fotografía es la búsqueda constante de la luz”

Natalia Díaz es una mujer riojana, licenciada en Comunicación Social y fotógrafa. Desde hace años se dedica a capturar momentos, ya sea en el formato periodístico, artístico o documental. Hoy brinda sus tareas al trabajo institucional en el Municipio de la Capital. Es una de las reporteras gráficas riojanas más reconocidas y corresponsal de medios a nivel nacional.

Natalia es madre de Micaela. Se recibió en la Universidad Nacional de La Rioja y realizó incontables trabajos fotográficos en medios locales como Medios El Independiente, Revista Invox y la revista Cima. Con su especial sensibilidad y mirada, aprendió a capturar los momentos y en sus propias palabras “los detalles”, que a simple vista quedan fuera del espectro.

Días atrás en la vorágine del trabajo, en medio de la pandemia, tuvo síntomas y luego de realizarse el hisopado, recibió la noticia de ser covid-19 positiva. Hoy ya se recuperó del virus. No obstante, aseguró que “el miedo que te da es tremendo. Nos aislamos con mi hija, para no propagar el virus y, además cuidarnos”.

Fotografía una pasión

En este sentido, Natalia aseguró que “la fotografía es una pasión desde el primer momento. Me siento muy afortunada y agradecida de poder trabajar en lo que amo, desde que comencé a estudiar comunicación”.

Agregó que “la fotografía nos da la oportunidad de expresarnos y crecer; de expresar lo que sentimos a través de una imagen”.

El disparador para estudiar fotografía fue que “en la carrera de comunicación social, vemos todas las áreas de este gran mundo que es la comunicación”, dijo y recordó a los profesores Miguel Moreno Pularello, José Oyola y Gonzalo Ocampo, impulsores de su vocación.

“Unos meses después hice un taller de fotoperiodismo junto a Ismael Fuentes Navarro. En ese momento aprendí y sentí que la fotografía documental y el fotoperiodismo eran mi futuro. A los meses, siempre que uno se visualiza se logran las cosas que uno desea, atrayendo lo que deseamos, logre trabajar en el Diario El Independiente. Ese fue un punto de partida y un antes y después en mi vida”.

Para Natalia el trabajo en los medios de comunicación riojanos, abrieron su percepción a las diferentes realidades, que, tamizadas por su pasión, fueron forjando su vocación por la fotografía. “Cuando uno aprende fotografía, comienza a ver de nuevo. Comenzamos a ver los detalles, formas, contrastes, texturas, colores y más que nada

los momentos. Uno comienza a ver la vida de otra forma”.

Medios nacionales

En este sentido, aseguró que las coberturas son una serie de sentimientos encontrados. “Siempre se siente mucho compromiso y adrenalina. Eso es lo que me hace sentir viva en muchas formas. Cada vez que uno realiza una cobertura y necesita capturar el momento justo de lo que sucede, me siento orgullosa de lo que uno puede llegar a hacer. Me dan muchas sensaciones porque soy una estudiante eterna de la fotografía. En cada paso que avanzó me cuestiono y me seguiré cuestionando mi trabajo siempre”.

Rol de la mujer

Sobre este tema, Natalia Díaz fue concreta y muy descriptiva. “Al principio fue difícil. Hace más de diez años que fue cuando comencé a trabajar de ello, en La Rioja no había muchas mujeres fotógrafas. La mayoría de los ámbitos eran ocupados especialmente por hombres y me veían como un bicho raro”, expresó.

Detalló además que “una mujer con una cámara fue difícil en un primer momento. En las primeras coberturas en la cancha, me gritaban y decían cosas desagradables; pero con el transcurso con el tiempo, cada vez veo más mujeres fotógrafas que se animan. Eso me enorgullece, porque tenemos siempre una óptica diferente”.

Natalia es feminista, reportera gráfica, madre, artista, amiga y principalmente, un gran ser humano lleno de una particular energía vital. Es un ejemplo de que pensarse y re pensarse es crearse. Su capacidad de resiliencia hizo que se adaptara a cada momento de su vida y avanzara. Hoy es pionera en la fotografía y es un orgullo para todos las riojanas y los riojanos.