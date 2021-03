Diego Maradona y Claudia Villafañe tenían un acuerdo secreto poco antes de la muerte de El Diez: “Es un pacto de amor”

Send an email

La expareja había acercado sus posiciones antes de que se muera Diego, pero los pormenores trascendieron recién ahora en Nosotros a la mañana, según pudo averiguar Lucas Bertero.

La ex pareja se había acercado sus posiciones con un acuerdo a escondidas antes de que se muriera Diego, pero los pormenores trascendieron recién ahora en Nosotros a la mañana, según pudo averiguar Lucas Bertero.

El panelista contó hoy en NAM que «hay un nuevo capítulo que nadie conoce que es el pacto secreto de Claudia Villafañe y Diego Maradona semanas antes de morir. Es un pacto de amor. Para mostrar un Diego que puede estar enojado con vos, pero si te podía una mano, te la daba. Un tipo con códigos, a pesar de las barbaridades que escuchamos de un lado o del otro».

«Cuando se sabe que Claudia va a participar de un programa de televisión, lo llama a Diego y le cuenta para que se entere por ella que quería hacer el programa», agregó Bertero.

Lucas contó que Claudia «le pidió que no le tire carpetazos, ni la salga a exponer porque no le iba a responder y quería vivirlo con alegría. Eso le pidió Claudia a Diego por teléfono. Ella sabía que tenían algunas cositas para tirarle y también a Dalma y Gianinna cuando ellas le tiran algo a Matías Morla o Víctor Stinfale».

«Maradona dijo que frenaran todo, que eso no seguía y que a Claudia no la tocaran hasta que terminara el programa. ’A Claudia no la tocan’. La prueba está que durante el programa nadie salió a matarla», cerró Lucas. /El Trece

