Diego Poggi le contó a su papá que se iba de vacaciones con su novio y recibió una desagradable respuesta de él

El conductor de TN compartió la reacción que recibió de su papá al contarle que iba a viajar con su pareja. «En otro momento me hubiese puesto mal», se sinceró.

Diego Poggi le contó a su padre que se iba de vacaciones con su novio y compartió su desagradable reacción a través de las redes sociales.

El conductor de TN se sorprendió por la respuesta que recibió de su papá vía WhatsApp al contarle de su nueva relación y del viaje programado.

«Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable», indicó Poggi en Twitter, mostrando la respuesta que recibió.

«Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá», le contestó él.

«Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!», indicó Poggi sincero y con valentía.

A lo que el periodista reflexionó: «Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan x lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser».

«Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan», finalizó Diego.