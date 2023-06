EdeLaR: “28 años de un servicio esencial para los riojanos y riojanas”

Send an email

Se trata de una de las empresas estatales con mayor antigüedad, la cual trabaja la red de distribución de energía de la provincia y hoy cumple un nuevo año desde su fundación. Contando con más de 600 trabajadores y nuevas obras de magnitud destinadas a la ampliación del alcance, EdeLaR continúa llevando un servicio básico y esencial para más de 155.000 hogares de La Rioja.

Esta empresa abrió sus puertas el 1 de junio de 1995 y años después pasó a ser una de las hoy 40 entidades productivas que forman parte de Mejor Riojanas. Llegando a todos los departamentos de la provincia, EdeLaR asumió la concesión del servicio de distribución de energía eléctrica, con exclusividad zonal.

En este nuevo aniversario, María José Navarro, quien se desempeña en el área de Gestiones Comerciales de Tratamientos Especiales de la empresa, remarcó su trayecto de crecimiento profesional y personal dentro de esta entidad. “Tengo 20 años de servicio, entré como maestranza y trabajé 12 años de eso. Cuando la empresa pasó al Estado, nos dieron la oportunidad de estudiar y capacitarnos; primero pasé a recepcionista, después a Atención al Cliente y luego a Gestiones Comerciales”, resaltó la trabajadora que, en su día a día, se encarga de solucionar problemas que puedan presentar los clientes, al igual que posibles situaciones vulnerables.

EdeLaR se constituyó como una de las industrias de servicio con mayor avance en los últimos tiempos, concretando obras de gran magnitud en Alta Tensión, como las de El Estanquito, Piquete 63 y la nueva Línea Chamical-Olpas. Es así que su principal objetivo es generar beneficios para la comunidad, acompañando el crecimiento habitacional y urbano, como así también el profesional y personal de sus trabajadores y trabajadoras.

“Yo siempre digo que nunca pensé que iba a llegar a esto. Me veía limpiar los días domingos, porque eso hacíamos, pero yo estaba orgullosa porque con eso criaba a mis hijos. Cuando me dieron la oportunidad de estudiar y formar parte permanente de la empresa, fue algo soñado. Yo me consideraba que era muy grande para la computadora, entonces creí que nunca iba a aprender, pero hoy capacito a muchos de mis compañeros”, indicó la gestora Comercial.

Nuevas proyecciones

Las nuevas obras concretadas por EdeLaR aportan beneficios a largo plazo, promoviendo que se generen más redes de distribución, con la construcción y readecuaciones de Estaciones Transformadoras en líneas de Media Tensión y obras en Baja Tensión, como por ejemplo Patquía, Aimogasta, Sanagasta, y zonas de Capital como Las Padercitas,13 de Enero, entre otras.

Para finalizar, sobre los anhelos en este nuevo año, Navarro manifestó: “Deseo, sobre todo, que le den oportunidad a los chicos jóvenes, sobre todo a los estudiantes de las Universidades de La Rioja. Tenemos una muy buena empresa, donde estamos capacitados continuamente”, culminó.