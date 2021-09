Eduardo Feinmann: “Cristina quería que me arrodille y le pida disculpas”

Eduardo Feinmann se refirió al fallo judicial sobre la demanda de Cristina Kirchner.

Este viernes, Eduardo Feinmann estuvo presente en el pase de Diego y Alfredo Leuco por Radio Mitre. Allí, hablaron sobre la demanda de Cristina Kirchner contra el periodista que fue rechazada.

“Primero decir que no me considero haber ganado una demanda, creo que aquí ganó la libertad de prensa, la república y la Constitución Nacional. Simplemente me banqué una denuncia de Cristina y la afronté, desde el primer momento quería que me arrodille y le pida disculpas, eso no lo iba a hacer de ninguna manera”, comenzó diciendo Eduardo Feinmann.

En línea con esto, se refirió a lo que fue el proceso judicial luego de la demanda: “Cristina fue primero contra mí, después contra Lanata y Wiñazki. No es nada fácil ni lindo tener que enfrentar al poder de esta mujer”.

“A Cristina la fuerza política le tiene miedo, por suerte en la Justicia hay una reserva moral muy grande. El fallo hoy se da cuando es vicepresidenta, no fue cuando ella era solamente senadora”, agregó.

“Este es un intento de amordazar e intimidar al periodismo. Un fallo de estas características ayuda a que la libertad de prensa se fortalezca”, acotó Alfredo.

Por otro lado, Eduardo Feinmann enumeró una serie de principios de la justicia estadounidense que apoyan la libertad de prensa y expresión.

“Que no parezca que esto es un derecho exclusivo del periodismo. La libertad de expresión en una época como la que estamos viviendo y las redes sociales generan hechos políticos, también es para toda esa gente, para la que se expresa y dice todos los días lo que piensa con mucha valentía”, opinó diego sobre este fallo.

“Creo que es un fallo a favor de la sociedad, de la libertad de prensa, de expresión, de la democracia y de la república. Por eso hay que celebrarlo, no por mí”, cerró el periodista en el final del pase. /Radio Mitre

