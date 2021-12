El anuncio de Sergio «Kun» Agüero: «He decidido dejar de jugar al fútbol»

En el Camp Nou, con la presencia de todos los futbolistas del primer equipo del FC Barcelona, recién llegados de Arabia Saudita tras enfrentar a Boca en la Maradona Cup, e incluso la de su exentrenador en el Manchester City, Pep Guardiola, el crack argentino Sergio Agüero anunció que se retira del fútbol.

El pasado 30 de octubre, en pleno partido contra el Alavés, el Kun sintió un malestar en el pecho y luego se confirmó que padece una arritmia. En principio se dijo que necesitaría tres meses para recuperarse, sin embargo en las últimas semanas los médicos le advirtieron que no podría seguir compitiendo en el máximo nivel, motivo por el cual debió colgar los botines a los 33 años.

«He decidido dejar de jugar al fútbol», comenzó diciendo Agüero, quien ingresó llorando y necesitó unos minutos para poder empezar a hablar. «La con… de su madre», agregó, tomando fuerzas para poder continuar con su comunicado.

«Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Así que estuvo en buenas manos de los médicos, que han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar», agregó.

«He tomado la decisión hace diez días, una semana, por ahí. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucha. Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz, siempre soñé jugar al fútbol, desde los 5 años que he tocado una pelota y mi sueño era jugar en primera división. Nunca pensé llegar a Europa», prosiguió Agüero.

«Quiero agradecer a todos, a Independiente que es donde me formé; al Atlético de Madrid que apostó por mí con 18 años; a la gente del City, que ya saben lo que siento, he dejado lo mejor ahí, estoy muy agradecido porque me trataron muy bien; y a la gente del Barça, increíble, sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo, pero bueno las cosas pasan por algo, estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien».

«Y claramente a la Selección argentina que es lo que más amo», agregó totalmente emocionado el Kun, quien también agradeció a su familia y a todos los compañeros que ha tenido a lo largo de su carrera.

«Hice lo mejor para ayudar a ganar, pero… Gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer, me voy con la cabeza alta y muy feliz, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiero lo mejor, también gracias a los periodistas, a los que me trataron bien y a los que me han tratado mal algunas veces», bromeó finalmente.

Tras sus palabras, todas las personas presentes lo aplaudieron sin parar para que sienta el apoyo y el cariño que se ganó a lo largo de sus 18 años como futbolista profesional.

