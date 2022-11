«El desarrollo armónico del país necesita urgentemente la ejecución de políticas de descentralización efectiva de los recursos»

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, junto a sus pares del NOA y del NEA, participó de la 15ª reunión del Norte Grande Argentino que tuvo lugar hoy en Corrientes y que contó además con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur; y los ministros nacionales de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; del Interior, Eduardo De Pedro; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Luego de la reunión, el gobernador Ricardo Quintela dijo que lo que hicieron fue «analizar y evaluar las situaciones y los problemas comunes que tenemos las provincias del Norte Argentino, en un sistema mal llamado federal porque todos sabemos que existen asimetrías profundas en el Norte Argentino y otras regiones del país y cómo resolverlos».

«También -agregó- pensamos que hay que generar un polo de poder concreto cuyo interés principal sean los intereses de nuestros comprovincianos que tenemos la obligación de defender, independientemente de la fuerza política a la cual pertenezcamos cada uno de los gobernadores».

Asimismo, Quintela planteó que «son 200 años en los que se naturalizó un sistema unitario, mal llamado federal» y que «nosotros tenemos que prestar servicios a 500 kilómetros de Capital Federal, siendo provincias que limitamos con el hermano país de Chile y Capital Federal lo hace en un radio de 250 kilómetros. No obstante, eso, todo la construido en Capital Federal, fue construido con el esfuerzo de todos los argentinos y argentinas».

«Hay que modificar la matriz organizacional de la constitución de la República Argentina y esto es lo que tratamos de debatir en profundidad todos los gobernadores del Norte Argentino, junto con otros gobernadores de Cuyo y el Litoral, para desenmarañar este sistema bicentenario», afirmó.

De igual manera, al ser consultado sobre la incidencia en la agenda planteada por los gobernadores del Norte Grande Argentino, en el marco del año electoral que se avecina, manifestó que si bien pueden surgir cambios, destacó que «la respuesta del Gobierno nacional hasta ahora siempre fue positiva porque nos escuchó y trató de la mejor manera la situación por la que atraviesa el país, no producto de este gobierno, sino de lo que venimos arrastrando de la gestión anterior y se profundizó con la pandemia. Para el año que viene, somos respetuosos de la decisión de aquellas provincias que se van a presentar y que definirán cuándo serán sus procesos electorales a los efectos de garantizar que sus electores puedan emitir su sufragio en paz».

Sobre su postura sobre la apelación de la CABA por los recursos ante la Corte Suprema de Justicia, fue tajante al señalar que «es gravísimo» ya que «a título personal, entiendo que la vida, los bienes y la libertad de las y los argentinos están en manos de cuatro personas que nunca se pusieron a consideración de la gente, que fallan en función de intereses totalmente definidos y determinados; que no se ajustan a derecho ni tampoco defienden los intereses del federalismo. Capital Federal no tiene derecho porque no es una provincia sino la capital de la Argentina por lo tanto no tiene las facultades de provincia». «Si la Corte falla en forma incorrecta a favor de Capital Federal, nosotros vamos a duplicar la propuesta de que se le quiten todos los fondos que el conjunto de las provincias argentinas le damos a Capital Federal cuando a ésta le sobra», aseguró.

«La desigualdad en la distribución es lo que tenemos que discutir porque no hay peor desigualdad que tratar por igual a las provincias cuando no lo son, por lo tanto el desarrollo armónico del país requiere y necesita urgentemente la ejecución de políticas de descentralización efectiva de los recursos», expresó.

Participaron además los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Jujuy, Gerardo Morales; de Chaco, Jorge Capitanich; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...