El descargo llorando de Antonio Laje por las denuncias de acoso y maltrato que le hicieron sus compañeras

En su defensa, el periodista aseguró que es una perosna exigente pero que no es maltratador.

Antonio Laje rompió el silencio tras las denuncias por maltrato laboral, violencia y hasta acoso que recibió por parte de dos ex compañeras de América. Después que salieran a la luz audios donde queda de manifiesto el trato que tenía el conductor, Laje salió al aire y lloró en su descargo.

«Nunca pensé que iba a pasar una cosa así. Pasé una semana durísima. Nunca pensé con la violencia y agresión que estuve viviendo yo y mi familia estos días», comenzó el conductor en su descargo.

Minutos después, se largó a llorar: «Tengo el corazón re contra partido con lo que estoy viviendo. Hace más de 30 años que estoy en esto y no me importa llorar»

La justificación de Laje es su forma de ser que él no considera como maltrato sino como una forma de trabajar con exigencia: «No creo en los maltratos, creo en las exigencias. El éxito de todo este programa es de las mujeres. No es fácil este trabajo, son 4 horas y media de aire. Se vive en tensión y no es para todos este trabajo. Esta franja es la más competitiva de la televisión. Yo les aseguro que es muy difícil este trabajo con la tensión con la que se vive», se justificó.

Y agregó: «Yo soy serio, re contratímido y hasta parezco maleducado porque soy muy tímido. Obviamente tengo un humor de perros y cuando las cosas salen mal, me enojo. Ni siquiera lo oculto. No hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado. No soy maltratador, tengo unos valores enormes a los que agradezco a mis padres y a mi familia y es lo mejor que le voy a dejar a mis hijos», se sinceró.

Con respecto a las denuncias que recibió y cómo se trató la información en los medios, Laje aseguró que no tiene problema en pedir disculpas pero que para él no es maltrato: «Este ataque feroz no tiene nombre. No tengo ningún problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado, yo exijo, yo quiero que las cosas salgan bien. Formo profesionales que después los buscan de otros lados»

“No es maltrato es la presión de estar cuatro horas al aire y tratar de que las cosas salgan bien. Soy exigente. Tal vez exijo mal. Pero del ninguna manera soy una persona maltratadora. Soy una persona de valores”, añadió.

Por último, pidió disculpas: «Si las otras personas se sintieron maltratadas, les pido de corazón disculpas. Yo tengo tranquilidad que nunca quise maltratar a nadie» ./Paparazzi

Se quebró Laje al aire pidiendo disculpas. pic.twitter.com/LinUepwZlT — Real Time Rating 📈 (@RealTimeRating) December 6, 2021

