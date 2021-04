“El Ejército argentino en las calles para mantener al pueblo en casa”: la burla de Bolsonaro a Alberto Fernández

Send an email

Jair Bolsonaro: “El Ejército argentino en las calles para mantener al pueblo en casa».

Jair Bolsonaro protagonizó un nuevo cruce con Alberto Fernández . El presidente de Brasil se burló en las redes de las nuevas restricciones anunciadas el miércoles por la noche por el presidente argentino y este salió a contestarle.

“El Ejército argentino en las calles para mantener al pueblo en casa. Toque de queda entre las 20 y las 08. Buen día a todos”, escribió el presidente de ultraderecha, que siempre se opuso a las cuarentenas y otras medidas restrictivas por la pandemia en su país.

En una entrevista con Radio 10 en la que defendió las restricciones anunciadas por 15 días en el AMBA, Alberto Fernández sostuvo que “habría que explicarle un poco a Jair Bolsonaro cómo funciona la Constitución: en Argentina no hay toque de queda; en Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior”.

“Yo tengo una gran valoración de nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea, que han colaborado de un modo magnífico en la pandemia; ahora les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para que podamos aumentar los testeos y atender alguna situación que sea necesario atender. El Ejército tiene médicos y enfermeros muy capacitados y eso es lo que les he pedido” indicó el mandatario sobre el papel de las fuerzas armadas, que al principio de la pandemia también salieron a repartir alimentos en el conurbano.

“Yo no he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer”, afirmó. “Las Fuerzas Armadas no están para hacer seguridad interior, sino para dar apoyo a la gente en situaciones de catástrofe”. “Es impactante que Bolsonaro diga una cosa así”, concluyó. /TN

