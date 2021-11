El embajador en Chile tildó de xenófobo y antiargentino al candidato ganador de la primera vuelta José Antonio Kast

Send an email

Rafael Bielsa (Foto: Telam)

La Casa Rosada no recibió buenas noticias de la elección presidencial en Chile, que se llevó a cabo ayer y que determinó una segunda vuelta, entre el candidato más votado, el derechista José Antonio Kast, y el centroizquierdista Gabriel Boric. Al día siguiente de la elección, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, calificó a Kast como parte de una “derecha pinochetista y rupturista”, que “se propone desmantelar el Estado”. También se mostró preocupado por declaraciones “alarmantes” de asesores de Kast “contra Argentina”.

“La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no teme decir su nombre”, afirmó Bielsa en declaraciones a radio El Destape. “A Kast se lo puede comparar con (Jair) Bolsonaro y (Donald) Trump”, destacó, trazando un paralelismo entre el dirigente chileno y dos presidente de relación tensa con el actual gobierno de Alberto Fernández.

“El tuit de Kast para (Javier) Milei es lo menos importante. Hay artículos de él y sus asesores contra Argentina que son alarmantes”, indicó Bielsa, que mantuvo informado al canciller Santiago Cafiero durante la jornada de ayer sobre la alternativas de los comicios. “No es tan impensable que el proceso constitucional pueda ser interrumpido por Kast”, agregó el canciller, en una interpretación que acerca a Kast con Milei, a quien el Gobierno ya dijo que no invitará al diálogo que piensa implementar con la oposición en los próximos días.

El embajador argentino en Chile se mostró casi resignado a que será Kast, y no Boric, el próximo presidente de Chile. “Es un resultado ajustado, pero desde que volvió la democracia a Chile nunca ganó el ballotage quien salió segundo en la primera vuelta”, recordó. “La suma para el ballotage es sencilla. El candidato oficialista (Sebastián) Sichel sacó el 11%, más el 28% de Kast mas el 12% de (Franco) Parisi. No hay mucha duda”, sostuvo. “Siempre creí que la derecha en Chile no iba a dar espacio a un ciclo inverso”, resumió.

Las declaraciones de Bielsa, con opiniones valorativas sobre el proceso electoral en Chile, se dan al mismo tiempo que el Gobierno reivindica su política de “no injerencia” en asuntos internos de otros países, que durante largo meses utilizó para no condenar violaciones a los derechos humanos constatados por distintos organismos internacionales en Cuba, Venezuela y Nicaragua. La contradicción también se aplica a Bolivia, donde el embajador Ariel Basteiro motorizó de manera abierta una investigación por presunto “apoyo al golpe” contra Evo Morales del gobierno de Mauricio Macri.

Un detalle interesante: Marco Enriquez Ominami, amigo personal del Presidente y dirigente socialista chileno, terminó sexto de siete candidatos en la elección presidencial, con poco más del 7 por ciento de los votos. /La Nación

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...