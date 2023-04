El empleado público podrá optar por otra Obra Social que no sea APOS

En Chilecito, Galván reiteró la posibilidad de que el empleado público pueda optar por otra obra social que no sea APOS. En declaraciones realizadas en FM Fantástica, el candidato a vicegobernador de la Provincia por «Juntos por el Cambio» explicó el plan de gobierno que tiene junto al próximo gobernador que tendrá la Provincia, Felipe Álvarez.

Junto al candado a intendente de la «Perla del Oeste», Martín Bersezio analizó la situación por la que atraviesa la obra social APOS, donde el interior es el actual perjudicado, al no haber especialistas, «solamente pueden ver si tienen algún descuento, de ciertos medicamentos».

«Vamos a evaluar la adquisición de medicamentos, porque a raíz de APOS, el Estado es el primer comprador de medicamentos. También vamos a ver el tema de las internaciones y la manera de beneficiar a la población con especialistas que puedan atender por APOS. En el interior no hay médicos especializados, porque no se les paga como corresponde. Para eso vamos a destinar el dinero que se malgasta en una plaza de un equipo de básquetbol, que nos cuesta a todos los riojanos más de 40 millones de pesos por mes. El capitán ya tiene un sueldo de tres millones de pesos. Ese dinero se va a destinar para la salud», afirmó Galván, quien sigue recorriendo el interior profundo de La Rioja, cuyos vecinos quieren un cambio rotundo en sus postergadas vidas.

«Aquí no es cuestión de que me digan que me tengo que informar. Los funcionarios nos tienen que informar por qué APOS tiene de rehenes sí o sí a los empleados públicos, cuando no les da ningún beneficio», retrucó Galván, ante ciertos comentarios infundados de funcionarios de la obra social.

En este aspecto, aseveró que se les dará la opción a los empleados de poder optar por otra obra social, porque graficó lo que pasa en Catuna, donde muchas personas deciden viajar a Cruz del Eje, contratando dos prepagas y se atienden en los centros médicos de la ciudad cordobesa. También retrucó a funcionarios provinciales, quienes no dan el ejemplo y deciden contratar a prepagas de lujo, mientras que el pobre empleado debe ajustarse a lo que dicta APOS.

Por otra parte afirmó que la seguridad será un tema importante en la agenda del nuevo gobierno. Fue tajante a la hora de determinar que no habrá tregua para aquellos que se descarrilaron del camino de la legalidad, mientras que les dio un consejo: «a los ladrones les digo que contraten un buen seguro de vida. Nosotros vamos a cuidar a los riojanos que no salen a robar y también vamos a proteger a nuestras fuerzas de seguridad».

Afirmó en el gobierno del Cambio además de no haber precarizados, el trabajador se beneficiará ya que comenzará a trabajar en el sector privado, donde el empleador seguirá siendo el Estado, pero el privado le pagará lo que le corresponde por convenio colectivo de trabajo, mientras que pagará un coseguro que le garantice al empleado, la obra social y aporte jubilatorio. Amplió el concepto, esgrimiendo que se abrirá un registro para los privados que necesiten de la mano de obra y su respectiva capacitación.

«En nuestro gobierno habrá un shock salarial en beneficio de los trabajadores. Y también se manejarán los recursos que le llegan a la Provincia», acotó.

Recordó que de los 18 mil millones que todos los meses tiene en sus arcas la Provincia, 9 mil millones se destinan en sueldos y nadie sabe qué se hace con el resto.

Con todos estos conceptos y de un modo progresivo, el electorado riojano comienza a inclinar la balanza a favor de «Juntos por el Cambio», que le llevará beneficios para toda la comunidad, tras 40 años de postergación.

En su visita al departamento Chilecito entregó ayudas en la Escuela Nº 2 “Timoteo Gordillo” de Malligasta, mientras que recorrió las calles de la cabecera departamental. En tanto que también se reunió con jubilados de la Policía y con la Cámara de Comercio Chilecito.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...