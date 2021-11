El extraño mensaje de Zaira Nara en medio de los rumores de crisis de pareja con su marido

La modelo y conductora de televisión publicó una storie en su cuenta de Instagram.

Después de que estalle la bomba del año, la separación mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la infidelidad del futbolista del París Saint Germain (PSG) con María Eugenia Suárez, una de las esquirlas le cayó a Zaira Nara. Producto del Wandagate, la hermana de la empresaria atraviesa una fuerte crisis con su pareja, el polista Jakob von Plessen, y publicó una storie en su cuenta de Instagram que indica un sugerente mensaje para él.

“Sometimes people are beautiful. Not it looks. Not in what they say. Just in what they are”, reza el texto que la menor de las hermanas compartió. “A veces las personas son hermosas. No en cómo se ven. No en lo que dicen. Sólo en la manera que son” es el significado en español del mensaje.

Hace algunos días, Karina Iavícoli, una de las panelistas de Instrusos, el programa de América TV, señaló que había una crisis sentimental entre el deportista y la conductora de televisión: “Zaira y Jakob no están separados. Hablé con algunos familiares de ella y no están separados, pero sí está enojada porque finalmente se termina confirmando que él fue un partícipe necesario de esta historia”, declaró en su momento.

Además, en el inicio de esta semana Zaira compartió un video que dio indicios del inicio de una crisis marital. En esa otra storie, la modelo mostró un atuendo de la marca que lanzará próximamente, pero eso no fue lo que más llamó la atención. Sino que no tenía el anillo que, pese a no estar casada, utilizaba siempre en referencia a la relación que tiene hace varios años.

Ángel de Brito, el conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), el ciclo emitido en las mañanas en El trece, opinó en su cuenta de Instagram acerca de la relación que tienen los padres de Malaika y Viggo. Luego de que uno de sus seguidores le preguntara qué opinaba sobre lo que hizo Jakob von Pilssen, contestó: «Es un salame». /Paparazzi

