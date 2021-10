El filoso mensaje de Zaira Nara tras la reconciliación de Wanda e Icardi

La conductora se expresó después de que su hermana publicara un comunicado sobre el futuro de su matrimonio.

Zaira Nara lanzó un filoso mensaje después de que su hermana Wanda anuncio su reconciliación con Mauro Icardi tras el affaire del futbolista con la China Suárez.

«El amor siempre triunfa…», escribió Zaira Nara en una historia de Instagram, replicando el posteo que hizo Wanda que retrata su reconciliación con el jugador del París Saint-Germain Football Club. «Lo demás es puro cuento», agregó, sin mencionar a la China pero en referencia a la tormenta que atravesó la pareja.

https://fotos.perfil.com//2021/10/25/900/0/mensaje-zaira-nara-reconciliacion-wanda-y-mauro-icardi-1255684.jpg

Luego del escándalo que se generó entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que involucró a Eugenia China Suárez como la tercera en discordia, Zaira Nara publico una foto junto a su hermana y puso «con vos siempre».

Días después, Ángel de Brito en LAM (El Trece) dio a conocer el enojo de Zaira con la China, con quien comparte el mismo representante además de ser amigas: “Hablé con Zaira un ratito, le pregunté qué relación puntual tenía ella con la China y era más de lo que yo pensaba”. “Las conozco a las dos desde que arrancaron más o menos, ellas empezaron a trabajar como modelos con Paul García Navarro en la agencia Multitalent, que es uno de los dueños, y hace más de 15 años que las maneja a las dos. Zaira me decía que hace mucho tiempo que trabaja con la China, es decir que tienen relación, hablan por teléfono por cosas laborales y personales. Tenían un vínculo”, , explicó el periodista.

Lo más picante llegó cuando Connie Ansaldi escribió En Twitter: “A mi me importa 3 pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenes una patología jodida”. Si bien Connie no menciona a la China, se refería a ella. El punto fue que Zaira le puso me gusta.

Cuándo se reconciliaron Wanda Nara y Mauro Icardi

Este lunes 25 de octubre, Wanda Nara sorprendió en la red anunciando que con Mauro Icardi vuelven a apostar al amor.

https://fotos.perfil.com//2021/10/25/900/0/mensaje-wanda-nara-amor-con-mauro-icardi-1255675.jpg

«A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos», detalló la empresaria y madre de las dos hijas menores del jugador del PSG. «Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo», empezó diciendo Wanda Nara en su cuenta de Instagram junto a una foto con Mauro Icardi.

Sin embargo, a pesar de haberse separado y emprender su divorcio, Wanda despertó tras un inesperado accionar de Mauro. «Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”, le expresó Icardi. «Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él».

«Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi», concluyó Wanda Nara su carta abierta sobre su relación con Mauro Icardi. /Exitoina

