«El Frente de Todos va a gobernar la ciudad»

La intendenta Inés Brizuela y Doria encabezó esta mañana una conferencia de prensa en un hotel céntrico en la que admitió que el Frente de Todos gobernará el municipio de la Capital a partir del 10 de diciembre.

«Vamos a trabajar hasta el último día para entregar un municipio mucho más ordenado del que recibimos en el 2019, con menos de mil trabajadores precarizados que los que encontramos cuando asumimos, con empleados más capacitados en los diferentes procedimientos en lo que les toca actuar, y más moderno, con una reducción importante de la burocracia que se arrastraba desde hace años», señaló la jefa comunal.

Asimismo, le pidió al gobernador Quintela que no espere a diciembre para comenzar a trabajar por la ciudad e inicie ahora mismo el cambio de actitud enviando los fondos que le corresponden al municipio para poder llevar los servicios de calidad que los riojanos y riojanas se merecen. «En estos más de tres años, no me perjudicaron a mí, perjudicaron a los capitalinos que viene demoradas las soluciones a sus demandas», subrayó.

Por otra parte, valoró el esfuerzo realizado por todos los militantes y dirigentes de las listas que acompañaron su reelección por el esfuerzo realizado en un contexto en el que les tocó jugar con la cancha inclinada a favor del oficialismo.

Al mismo tiempo señaló que en esta elección hubo una falsa opción electoral cuyo único fin fue dividir el voto de la oposición, para que hoy el oficialismo esté festejando un resultado a su favor cuando más de la mitad de los riojanos no están de acuerdo con el gobierno.

Finalmente aseguró que la parte del electorado no está de acuerdo con el quintelismo y el kirchnerismo va a seguir teniendo una opción clara en el espacio de la Alianza Juntos por el Cambio que continuará trabajando para representar al gran espacio opositor en la provincia.

La intendenta estuvo acompañada por su compañero de fórmula en las elecciones de ayer, Nahuel Pérez Schoeters, el actual vice intendente Guillermo Galván, el diputado nacional Felipe Álvarez, los convencionales y concejales electos, y el dirigente Julio Sahad.

