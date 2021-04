El gas aumentará en mayo: de cuánto será

Send an email

A partir del mes de mayo las tarifas de gas tendrán un aumento del 6% para los hogares y del 4% para las pymes. Así lo confirmó el interventor del ENARGAS Federico Bernal, quien además aseguró que este sería el único aumento del año.

En una entrevista radial el funcionario explicó que la boleta que pagan los usuarios está compuesta por “la tarifa de transporte, el componente que va a parar al transportista y la de distribución que va a la distribuidora”.

Asimismo Bernal intentó llevar tranquilidad a los usuarios al asegurar que “va a poder pagarse” y que va a estar ajustada “a los ingresos de las familias argentinas y a su situación económica”. En octubre del año pasado el titular del ENARGAS había asegurado que el presidente Alberto Fernández le pidió que las tarifas no sean ni demasiado altas ni que generen pérdidas para las empresas. Esto es, que sean “justas, razonables y asequibles, que promuevan el desarrollo económico y la calidad de vida de la población, que otorguen rentabilidad a las empresas”.

En ese sentido volvió a apuntar contra la gestión de Cambiemos aunque aclaró: “el Presidente no decidió suspender las tarifas de Macri (…) ni el Presidente ni nadie propone empresas que no ganen”. Cabe destacar que, de acuerdo al Presupuesto de 2021, el gas debería tener un costo de entre 753 y 826 pesos.

Este anuncio se da unos días después de que el INDEC diera a conocer el fuerte aumento de la pobreza que hubo durante el segundo semestre de 2020. Según el organismo, el salto fue de 7 puntos, al pasar a afectar del 35 al 42% de la población. Asimismo hay un 7,8% de hogares bajo la línea de la indigencia, lo que engloba a unas 3 millones de personas.

Fuentes: Ámbito e Infobae

