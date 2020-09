El gobernador anunció un bono para la fuerza de seguridad y el servicio penitenciario

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela, en conferencia de prensa desde la Residencia Oficial, anunció este martes un bono de 8 mil pesos para la fuerza de seguridad y 5.000 pesos para el Servicio Penitenciario. En la oportunidad, el mandatario agradeció a la fuerza de seguridad el esfuerzo que están haciendo.

Acompañó al gobernador la vicegobernadora Florencia López, la ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos Gabriela Asís y el subjefe, a cargo de la Policía, comisario general Rubén Ramírez. También estuvieron presentes miembros de la Plana Mayor de la fuerza de seguridad y del servicio Penitenciario.

El gobernador indicó que “estamos pasando por una situación particular donde la prioridad como gobierno, es plantear un esquema diferenciado para los servicios esenciales que incluye salud, seguridad, educación y justicia”.

“Ayer anunciamos un aumento para la salud y hoy para las fuerzas de seguridad, los dos sectores que están dándole una batalla muy fuerte a este coronavirus que azotó al mundo entero”, recalcó Quintela.

En ese sentido, el mandatario explicó que esta situación no estaba dentro de los planes de gobierno y subrayó que “estamos tratando de hacer todo lo humanamente posible por preservar la salud y la vida de nuestra gente, para eso la fuerza de salud y seguridad, son fundamentales”.

A su vez informó que “anoche hemos tomado la decisión de establecer un bono de 8 mil pesos para la fuerza de seguridad y 5 mil pesos para el Servicio Penitenciario Provincial”.

Aseguró, también que se analizará un aumento incorporado a la Quincenita donde se vean beneficiados todos los sectores. Y anticipó que se reunirán con los jubilados de la Policía para hablar sobre un incremento salarial.

Pidió disculpas a aquellos sectores que piensan que no se los tiene presente y contó que la protesta los tomó por sorpresa, pero que se comprenden los reclamos, ante ese contexto, aseguró que, “vinimos a tratar de generar las mejores condiciones laborales para nuestra gente”. “Estamos pagando a muchos sectores para que se queden en sus casas para aliviar la carga al sistema de salud y al sistema de seguridad, porque también se contagian, tiene familia, hijos padres, esposas, hermanos, y muchas veces tienen que aislarse porque pueden contagiar a su familia”, indicó.

Por su parte la ministra de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Asís expresó que “estamos trabajando en un fortalecimiento institucional tanto para las fuerzas de seguridad como para el servicio penitenciario provincial”. A la vez que puso en valor el trabajo que están realizando las fuerzas de seguridad en marco de la pandemia, “quiero agradecer y poner en valor esta decisión que viene a traer alivio a una situación que es complicada para todos y todas”, dijo Asís.

A su turno la vicegobernadora, Florencia López indicó que “quiero reconocer el trabajo de cada uno de ustedes en esta pandemia, sé que no ha sido fácil estar luchando con algunas personas que no quieren acatar las disposiciones que se toman. Sé que ha sido difícil estar en las distintas camineras y muchas veces con cuestiones que escapan a las funciones específicas de la fuerza policial, pero al igual que ustedes, nosotros como gobierno no estábamos preparados para una pandemia”.

Por último, la vicegobernadora envió un saludo a los efectivos que luchan contra el coronavirus y afirmó que “sigan adelante y sepan que tienen el apoyo de este gobierno”.