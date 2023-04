El Gobernador entregó 550 pensiones a personas con discapacidad y dotó de ambulancias a zonas sanitarias de la Provincia

Send an email

En la mañana del jueves, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó el acto de entrega de 550 Pensiones Nacionales No Contributivas por Invalidez a beneficiarias y beneficiarios de toda la provincia, cuyo objetivo se centró en la importancia de garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente de las personas con discapacidad. Además dotó de siete ambulancias al sistema sanitario provincial.

En ese contexto, el gobernador se refirió a lo que sucedió en la gestión nacional anterior, donde más de 180 mil personas con discapacidad dejaron de percibir su pensión y se congeló el otorgamiento. “De esto se trata básicamente, los dos modelos de país que se ponen a consideración en el próximo proceso electoral a nivel nacional”, dijo y agregó que “tenemos un modelo, un país que trata de intentar resolver los problemas de la comunidad y tiene un solo objetivo que es mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Un Estado presente que trata de todo donde hay problemas sociales, interviene para tratar de resolverlos. Se compromete y se ocupa de los problemas de nuestra gente, y los discapacitados con mayor razón”, remarcó.

En su discurso, el gobernador destacó que la reforma constitucional en discusión en la provincia buscará otorgar derechos a la energía, la conectividad y el agua potable, así como garantizar la periodicidad de las tres funciones del Estado y establecer un salario básico universal.

“Digo esto porque son dos modelos de países que se ponen a consideración, dos formas de ver las cosas. Uno que sostiene que el mercado regula la vida de todos los ciudadanos, y otro que sostiene que el administrador de los intereses de un país es quien fue electo para gobernar la República Argentina. Ellos tienen que administrar los intereses de todos los ciudadanos y tienen que equilibrar la distribución de la riqueza también, porque no es posible que unos pocos se lleven tanto y haya tantos que no se lleven nada. Y eso tiene que ver no con repartir plata, que significa repartir: distribuir oportunidades y posibilidades de crecer y desarrollarnos armónicamente en toda la Argentina, todos los argentinos y todas las argentinas”, adhirió.

Asumió en ese sentido que “las pensiones por discapacidad son las que no tan solo nunca se tienen que eliminar, sino que tienen que ser cualitativas y cuantitativamente importantes” y agregó: “por eso vamos a revisar nosotros también el tema de las pensiones, no para revisarlo en términos de control, sino revisarlo para saber cuánto más podemos contribuir nosotros”.

Seguidamente, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, agradeció la presencia de Paula Martínez, directora general del área de Discapacidad de la Nación, y sus colaboradores, resaltando que “no es la primera vez que vienen, sino que hoy vienen para hacer la entrega a partir de un trabajo que se viene haciendo territorial desde hace mucho tiempo con distintas áreas del Estado, también lo veo ahí a Pedro Baldo, de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que ha colaborado con nosotros, el director del área de discapacidad y todos, absolutamente todas las autoridades políticas presentes que también han estado en el territorio”.

“Ellos tienen las herramientas para ayudar a esta gente y nosotros tenemos que descubrir dónde están porque muchas de ellas no tienen internet, no tienen las condiciones por ahí para acceder a esto”, indicó.

A su turno, Paula Martínez, directora nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas expresó que “estamos entregando 550 pensiones no contributivas a esta provincia que trabaja tanto por la discapacidad y por las personas que necesitan”.

Comentó que se realizaron varios operativos y resaltó que “cuando iniciamos la gestión, encontramos alrededor de 180 mil trámites de pensiones que la gestión anterior había decidido no trabajar. Este fue el trabajo que encaramos en esta gestión y por eso estas pensiones son para todos ustedes y pedimos disculpas por lo que aún no han salido, pero este trabajo territorial que hacen estos compañeros de la provincia, y de los municipios son los que nos van a ayudar a llegar cada vez a más gente por un Estado presente y para estar con ustedes”.

Cintia Díaz y su hijo Rodrigo, son parte de las 550 personas que recibieron pensiones para personas con discapacidad en este evento, y agradecieron de corazón por la ayuda brindada después de mucho tiempo de espera. “Agradecemos de corazón a todos, este equipo de gestión, a todos ustedes, por haber logrado tener esta ayuda a él, al área de discapacidad. Muchas gracias, muchísimas gracias, porque es algo que esperábamos hace mucho tiempo y es algo por la ayuda de él, así que les agradecemos de corazón”, expresó la mujer en su agradecimiento a las autoridades.

Entrega de ambulancias

En la oportunidad, se hizo entrega de siete ambulancias a cada uno de los hospitales zonales, concretando así la entrega de 58 vehículos integrados al sistema sanitario. Se trata de ambulancias de traslado, para Chilecito, Chamical, Chepes, Villa Unión, el Hospital de Fátima y una de traslado y una de alta complejidad para la Dirección de Derivaciones.

“Esto viene a reforzar instituciones, y de esa manera federalizar el sistema sanitario fortaleciéndose en la Provincia”, destacó el ministro Juan Carlos Vergara.

Acompañaron al gobernador Quintela, la vicegobernadora Florencia López, la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Teresita Madera; el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara; el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem; el secretario general de la Gobernación, Armando Molina, acompañado por Mónica Díaz D’Albano; Paula Martínez, directora nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas y Marcelo Villarreal, director de despliegue territorial y acceso de beneficios de la ANDIS. También estuvieron presentes los acompañantes de los beneficiarios de diferentes municipios de la región.

