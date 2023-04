El gobernador entregó las primeras 40 viviendas en altura, únicas en el país por su modelo y construcción

En la mañana de este martes, el gobernador Ricardo Quintela hizo entrega en el Barrio Francisco II de las primeras 40 viviendas en altura, de un total de 80 construidas mediante el Plan Angelelli. La manzana que inauguró cuenta además con un destacamento policial, más los locales comerciales y de trabajo comunitario, que se adjudicaron en mayo de 2021 por un monto de 288 millones de pesos.

En ese contexto, el mandatario provincial dijo que “la verdad que había una resistencia para que pudiéramos desplazar a la familia que estaba acá para poder hacer esto. Había una resistencia y había una falta de credibilidad de que podríamos lograr esto. Decíamos que nosotros queremos aplicar una política totalmente diferenciada”.

Y recordó: “era muy resistido este proyecto, era muy resistido porque era una locura pensar que un humilde puede tener una vivienda de estas características”. “Este sueño que hoy se concreta acá, quiero agradecerle a Gaby que se puso al hombro todo esto. A Juan, que supo entender, comprender, y se ponía permanentemente discutiendo con la gente de Hacienda, y a todos los que colaboraron”, valoró entre lágrimas el gobernador.

“A la gente de Hacienda, del Tribunal de Cuentas, es bueno que vengan a ver acá está la plata invertida en los más humildes, este plan Angelelli, para toda la provincia de La Rioja, no se queda acá. Este es un modelo que queremos presentarle a todas las vecinas y los vecinos que están acá, queremos que se siga repitiendo y replicando en este barrio, en este barrio básicamente”, indicó.

Y agregó que “a las personas que tienen su casa construida, que están consolidados, digamos, con material y bien construida, queremos ayudarlos a terminar con una terminación importante para que puedan tener toda una arquitectura, y un lenguaje arquitectónico similar que todo este barrio, que antes eran mil y pico de familias que vivían en ranchitos de plástico, van a ser viviendas dignas para la gente, dignas”.

“Queremos, si Dios así lo quiere y el pueblo nos acompaña en estos cuatro años, tratar de revertir la mayor cantidad de ranchitos posible en este sector de la ciudad, como en los otros sectores donde existen asentamientos precarios”, expuso.

Quiso en tanto “transmitir la esperanza a todo el conjunto de vecinos que aquí está, que va a haber un Estado presente, que quiere que vivan con dignidad como corresponde a cualquier ser humano. Por eso, siempre digo, muchas veces gritan en silencio que los miremos, que miremos todos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Y continuó: “nosotros tenemos la responsabilidad de administrar para todos los ciudadanos, pero básicamente tenemos una mirada diferente para los sectores que más reclaman una presencia del Estado. Y como dijo Monseñor Angelelli, y como nos enseñó nuestra doctrina, Lo más importante es tener esa mirada que sea para los sectores que están fuera del sistema”.

Más viviendas, más derechos, más inclusión

El secretario general de la Gobernación, Armando Molina, acompañó al gobernador en dicha entrega y, en ese sentido, remarcó que “más de ocho años habíamos naturalizado que nuestras amigas, amigos, hermanas y hermanos vivan en un nylon (…) dábamos por natural que debían y podían vivir en los ranchos, en nylon, pero había alguien que no, había alguien que no naturalizaba, había alguien que no descansaba en el verano, en el invierno, cuando había sol, cuando había lluvia, porque había hermanas y hermanos que no descansaban”. “Ese changuito, changuito chico, que cinco dormían en dos camas, es el actual gobernador de la provincia”, dijo emocionado.

Y aseguró que “el único que soñaba esto es Ricardo Quintela, el único, el único que la veía, el único que la tenía acá y nadie lo interpretaba, al contrario, le decían, estás loco” (…) “Miren qué bueno, qué lindo, ven que se puede cuando el objetivo es claro, cuando la idea es clara, cuando la vocación de amor es clara; aquel niño que lloraba con su madre en sus dos camas, miren lo que hace. ‘El Gitano’ es riojano, viene a transformar, viene a facilitar la vida de todas y todos”.

A su turno, la diputada nacional Gabriela Pedrali expresó que “me embarga la emoción de estar aquí, pensando en que en un bachecito que nos dio la pandemia en el 2020, nuestro gobernador pensó en la cantidad de gente que habíamos asistido durante esa primera etapa tan dura y tan fuerte, nos propusimos trabajar fuertemente por estas familias que habíamos estado asistiendo durante toda la pandemia, y proyectamos el Plan Angelelli”.

“El Plan Angelelli es un plan de desarrollo e integración urbana, y es lo que hicimos acá. No solamente una hermosa vivienda, hicimos solares, parques, le pusimos césped, juegos infantiles, van a encontrar también espacios comerciales y espacios comunitarios”, resaltó.

Continuó diciendo que “ahí es donde empezamos a integrar este barrio a la ciudad”. “Aquí hoy no solamente entregamos estas 40 viviendas, sino también entregamos asfalto, también entregamos iluminación, recreación, un fortalecimiento escolar y social (FES) para que los niños y niñas tengan apoyo escolar”.

Sostuvo que “nada de esto se podría hacer sin esa visión política, sin esa visión de vivienda social que tiene nuestro gobernador Ricardo Quintela. Ninguna de estas cosas tampoco se podría hacer sin todo este gran equipo de Gobierno porque todos los que están acá han hecho algo, han aportado algo durante estos dos años y medio de trabajo fuertemente para motivarnos, para motivar a los vecinos que veían crecer de a poquito ese barrio”.

Y adelantó que en lo que va del año, “vamos a poder entregar otras 40 viviendas más y vamos a seguir trabajando con este barrio”.

Natalia González es una de las beneficiarias de la entrega y en ese aspecto dijo que “en nombre de todos los vecinos que recibimos las viviendas, primero a quienes llegaron cuando esto no era nada, y se sumaron familias, gente que realmente necesitaba un techo donde estar y lo que había eran tarimas, nylon para resguardarnos ante las lluvias, el viento. Fuimos muchos los que estuvimos aquí”.

“Gracias a Gaby Pedrali por crear este Plan Angelelli, y el sueño que hoy tenemos cumplido es gracias al señor gobernador que siempre tuvo y tendrá un oído en el pueblo”, valoró y afirmó: “Los sueños se cumplen y de la mano del señor Ricardo Quintela se van a seguir cumpliendo”.

Más barrios, más obras, más justicia social

El Plan Angelelli es diferente a otros planes de vivienda popular en su concepción política y humanista. Con una clara visión justicialista, sensible y federal este plan enfoca sus esfuerzos en reconocer derechos, en materializar un Estado presente y comprometido, en lograr un desarrollo sustentable urbano y reducir el déficit habitacional existente, siendo una política estratégica del gobierno de la provincia de La Rioja, dignificar al pueblo y revertir las desigualdades existentes. Inspirado en la acción transformadora de nuestro recordado beato Monseñor Angelelli, el plan trasciende a las obras de infraestructuras para constituir un espacio de transformación de los individuos en ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la mejora de la convivencia comunitaria.

Este tipo de construcción posibilita dotar a los vecinos y vecinas de lugares comunes de esparcimiento, de uso comunitario y de uso comercial. Los nuevos hogares cuentan con 3 o 2 dormitorios en función de la composición familiar, poseen una superficie de 110 y de 93 mts2.

Dependiendo su ubicación cuentan con patio interno o balcones y terrazas, también con galerías compartidas, un lugar para estacionamiento de motocicletas y todas las unidades poseen su termo tanque, bomba de agua y cisterna.

Además, para acompañar el nuevo proyecto de vida de cada familia y cubrir sus necesidades básicas, se entregan las viviendas equipadas con heladera, cocina, mesa, sillas, camas y colchones.

Esta obra fue llevada adelante por las empresas CON. VI. S.R.L. y FERCON SRL. integrantes de la Cámara Riojana de la Construcción, generando además una importante inyección al circuito de la economía local y trabajo directo, al emplear a 80 trabajadores en forma permanente y directa en la obra por el término de 20 meses.

Urbanización de la zona

Se inauguraron, además, importantes obras de desarrollo e integración urbana como el alumbrado público, el asfaltado de las calles aledañas a las viviendas, plazoleta con juegos infantiles, locales comerciales y comunitarios y el destacamento policial.

En este barrio se planteó realizar una obra en sintonía con las nuevas agendas urbanas de América Latina, con un sistema de arquitectura y urbanismo más complejo, ya que esta elección permite aprovechar los terrenos disponibles dotando de infraestructura a más cantidad de familias; además de aportar al cuidado del medioambiente ya que por menos metros cuadrados (m2) de suelo natural es posible aumentar la densidad habitacional y así preservar la flora, fauna y suelo cultivable de la Ciudad.

