El gobernador hizo entrega de viviendas del Plan Angelelli en San Blas de los Sauces

Este lunes, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la entrega de viviendas pertenecientes al Plan Angelelli, a tres familias del departamento San Blas de los Sauces. Acompañando al mandatario provincial, la diputada nacional, Gabriela Pedrali, indicó: “Seguiremos apoyando y dando respuestas habitacionales a todas las familias riojanas”.

En un clima cargado de emoción, esta mañana, tres familias del departamento San Blas de los Sauces, pudieron cumplir el sueño de tener su vivienda dentro del Plan Angelelli. Se trata de Luisa Navarro, de Alpasinche; Juliana Vera, Las Talas y Marcelo Díaz, de Cuipán.

En el marco de la visita a la localidad de Alpasinche donde se hizo entrega de la primera vivienda, la diputada nacional, Gabriela Pedrali, expresó que “el Plan Angelelli sigue estando vigente y mientras siga el gobierno de Ricardo Quintela, va a continuar llegando a muchas familias que no habían podido terminar su casa, y el Plan Angelelli vino a cumplir este sueño”, y agregó que “hoy en este departamento entregamos tres casas y se suman a las que venimos entregando cada tres meses”.

En la misma línea, Pedrali resaltó el acompañamiento del intendente del departamento San Blas de los Sauces, Silvio Villagra. Destacó que a través de este Plan “acompañamos el esfuerzo de las familias y queremos seguir haciéndolo en toda la provincia, tenemos muchas casas en todos los departamentos para entregar, y muchas familias de hoy en adelante, tendrán la dignidad de tener un techo, de tener su casa, y eso trae el Plan Angelelli que no solamente es un hogar, sino que es mucho más”.

Asimismo, la diputada indicó que por decisión del gobernador Ricardo Quintela, hoy tres familias tienen su casa, por lo que “seguiremos apoyando y dando respuestas habitacionales a todas las familias riojanas”.

Embargada de emoción, una de las beneficiarias en la entrega de viviendas, Luisa Navarro, contó que vive junto a su marido y una hija con discapacidad: “Vivía desde hace más de 10 años junto a mis suegros en una casa que se viene abajo, y la verdad que estoy eternamente agradecida. Cuando comencé esta casa el techo iba a ser de cañizo y vara, casi me desmayo cuando vi las viguetas y los ladrillos para el techo, me dijeron va a ser de loza y cuando llegué a la casa me puse a llorar”, señaló la feliz propietaria de la nueva casa.

Cabe destacar que las viviendas son amplias y cuentan con tres habitaciones por lo que Luisa, manifestó: “Tengo 5 hijos más y las habitaciones son grandes para tirar colchones cuando me vengan a visitar”, y continuó diciendo que “soy carnicera y jubilada, cobro la mínima y no sabía que existía el Plan Angelelli, me enteré cuando el señor intendente me va a visitar a mi casa”. Además, contó que ya tiene todo en bolsa y en caja para mudarse pronto con la ayuda de sus hijos que en la semana irán a verla para inaugurar la vivienda en familia.

