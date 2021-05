El gobernador participó de importante seminario con Cancillería

El gobernador Ricardo Quintela participó este jueves, de manera virtual, del Seminario «Cancillería con los Gobernadores», con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Felipe Solá y gobernadores de otras provincias. En la oportunidad se lanzó un programa de “Asistencia Diplomática con las Provincias”.

El gobernador estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Luna y la subsecretaria de Relaciones Exteriores Mariana Urbano.

Quintela, tras expresar su saludo al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de la Nación, Felipe Solá , autoridades y gobernadores, destacó la importancia de esta instancia de capacitación diplomática.

Recordó que la provincia de La Rioja cuenta con una oficina diplomática en Shenzhen, China y además «hay un ofrecimiento del gobierno chino para financiar proyectos relacionados en revalorizar muchas cosas nuestras».

Recordó además reuniones con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme, el intendente de Jesús María Luis Picat y el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, sobre las necesidades de la República Comunista de China de proveerse de proteínas, productos de carne de cerdo.

En este sentido, repasó que La Rioja cuenta con la empresa del Estado provincial Cerdo de Los Llanos que produce unas 3 mil madres y en el caso de Picat también es productor agropecuario, de allí que «nos interesaba esta relación, sobre todo porque China es un país demandante de alimentos para su gente».

Dijo además que “nuestras provincias tienen una potencialidad muy importante no sólo respecto de los productos tradicionales, como el caso particular en La Rioja, en los sectores nogalero, olivícola y vitivinícola, como así también otros productos para ofrecer al mundo, solo que nos faltan procesos de inversión que nos permitan tener la cuantía necesaria y ponerla a consideración de lo que el mundo demanda.

Puso de manifiesto que “nos estamos encontrando todos los gobernadores del Norte para tratar de potenciar la región y que tengamos un ofrecimiento hacia el mundo entero de productos de nuestra gente, lo que nos permitirá desarrollar la región y achicar la asimetría, que genera un desarrollo desigual en la Argentina».

Reiteró que “es muy auspicioso la apertura de Cancillería para que las provincias estemos vinculadas y tener contacto con el mundo que demanda nuestros productos y producir el intercambio con los que necesitamos».

Puso de manifestó “tenemos una buena relación con la República Comunista de China, nos interesa profundizarla al igual que con todos los pueblos hermanos del mundo”.

Quintela resaltó que “está previsto para septiembre, si las condiciones de la pandemia lo permiten, llegar a Brasil y hacer una jornada de trabajo con nuestro vino Torrontés, tradicional de La Rioja, a instancias de gestiones realizadas con nuestro embajador Daniel Scioli».

Resaltó además que “La Rioja cuenta con distintos emprendimientos vitivinícolas, uno de ellos a 2.200 metros de altura en la zona de Pampa de la Viuda, la única uva Malbec que se cosecha en esa altura y no se congela, la que actualmente se vende a una firma muy tradicional y envasa un vino de alta calidad, cuyo primer degustador fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández».

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores Mariana Urbano, manifestó en relación a la asistencia diplomática a las provincias que «a través de este instrumento se pretende brindar una herramienta puntual a cada una de las provincias a través de la asignación de un diplomático de cancillería, quienes podrán asistirnos en todos los requerimientos que tengan que ver con nuestra vinculación a nivel internacional.

«Se trata de herramientas de hermanamiento no sólo con las provincias sino además con los municipios y “el hecho de poder federalizar esta acción a las comunas es muy importante para que ellos puedan empezar a tomar noción con lo que cuentan y buscar no solo inversiones o financiamiento sino además poder dar a conocer cuáles son nuestras potenciales en materia de cooperación externa”, comentó.

Share this: Twitter

Facebook